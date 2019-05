Junqueras, seguro de que la Eurocámara no lo suspenderá Junqueras promete como diputado durante la sesión constitutiva del Congreso. / EFE El líder de Esquerra muestra su intención de estar el 2 de julio en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 24 mayo 2019, 19:57

Tras la batalla librada en el Congreso, el independentismo se prepara para la próxima etapa, la de Bruselas, la de la Eurocámara. En ese caso, Oriol Junqueras, candidato de Esquerra en las elecciones europeas de este domingo, confía en que no se repita la historia y no acabe suspendido. A la Eurocámara «no se le ocurrirá suspender a un diputado que ha cumplido con todas las formalidades», afirmó este viernes en una entrevista en Rac-1. Sus planes pasan por que una vez recoja su acta, como ya hizo en el Congreso tras el visto bueno del Tribunal Supremo, pueda «cada semana» participar en los plenos y en las sesiones de la Cámara comunitaria.

La secuencia que tiene en mente será, tras ser elegido, lo cual se da por hecho según las encuestas, ir al Congreso a recoger el acta y jurar o prometer la Constitución. En este punto se diferencia de Carles Puigdemont, que si es elegido y acude a recoger el acta en Madrid será detenido. Luego tiene previsto ir a la sesión constitutiva de la Eurocámara el 2 de julio.

Para ello, necesitaría estar en libertad, si así lo determinara el juez Marchena tras el final del juicio, o que el propio magistrado del Supremo le permitiera salir de prisión, como hizo el martes pasado en la sesión constitutiva del Congreso. Y por último, cree que con «mucha probabilidad» si el plenario europeo no le suspende, no le podrá suspender «nadie». «Nos han suspendido en España pero no podrán hacerlo en Europa», dijo.

Fuentes del Parlamento Europeo señalaron que en su reglamentación interna no está previsto el supuesto de Junqueras y aplicarían la regulación disciplinaria de España. El líder de Esquerra, por tanto, podría -si recibe el permiso, algo que está por ver- acudir al pleno constitutivo y a continuación sería suspendido en sus funciones como eurodiputado.