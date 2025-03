Gallardo desafía a Guardiola a que convoque elecciones anticipadas en Extremadura: «Estoy preparado»

Miguel Ángel Gallardo lo tiene claro. «No me he presentado a las elecciones y, por tanto, no las he perdido ni he fracasado. Hasta que ... no se celebren las elecciones autonómicas no se podrá hacer ese análisis». El líder del PSOE extremeño, tras felicitar al PP por ser el partido más votado en las elecciones europeas de ayer domingo, entiende que han sido unos comicios que se han resuelto como una «segunda vuelta» de las elecciones generales celebradas de hace casi un año en España, con triunfo en votos y en escaños del PP pero con gobierno del PSOE y Sumar.

Para Gallardo, se ha votado, «siguiendo como si fuera un plebiscito que planteó el PP entre Pedro Sánchez y Feijoó». No se ha votado, por tanto, en clave regional, sobre si la ciudadanía extremeña respalda al Gobierno actual autonómico PP-Vox, como María Guardiola como presidenta, sostiene. Por eso rechaza que la presidenta popular «se agencie» como propio el triunfo electoral del partido que preside Alberto Núñez Feijoó. En todo caso, ha retado a Guardiola a que convoque elecciones anticipadas en Extremadura -ya lo puede hacer- si estima que la principal causa de triunfo electoral del PP en la región es su acción de gobierno en Extremadura.

En este sentido, ha indicado que si Guardiola «aplicase la lógica» tras su discurso de la noche del domingo debería convocar elecciones anticipadas en Extremadura «toda vez que considera que el triunfo es suyo y esos cinco puntos de ventaja que ha sacado el PP al PSOE nos lo sacaría a nosotros en las elecciones autonómicas y, en concreto, ella a mí». Ha concluido que si «considera que lo sucedido no ha sido un asunto de un debate entre votar a Pedro Sánchez o votar a Feijoó sino entre ella y mi persona, que apriete el botón de las elecciones anticipadas. Estoy preparado».

Gallardo ha comparecido esta mañana, en la sede regional del PSOE en Mérida, para hacer balance de las elecciones europeas. «No hemos sabido o convencido a los electores de la importancia de estas elecciones para el futuro de Europa, del mantenimiento no solo de la libertad y la democracia, en lo que coincidimos con los partidos conservadores, pero también de los derechos sociales, y aquí ya no coincidimos».

Para el secretario general del PSOE extremeño, cree que el votante no ha ejercido su derecho al voto pensando en el futuro de Europa sino mirando a la política nacional. «Ha sido una segunda vuelta de las generales. Los protagonistas de estas elecciones no han sido los cabezas de lista de cada formación sino Sánchez y Feijoó. El PP lo ha planteado como un plebiscito y se ha votado como si lo fuera», remarca. En este sentido, el político extremeño cree que la aprobación de la amnistía para los afectados por el 'procés' de Cataluña ha influido negativamente en Extremadura. «Aunque la amnistía haya sido positiva para la concordia del país, es un elemento que en Extremadura no gusta, no me ha gustado a mí tampoco como he dicho siempre».

Pese a todo, Gallardo considera que los populares han fracasado en su planteamiento político plebiscitario. «No lo han logrado. Hablaban de sacar 10 puntos al PSOE y doblarlo en diputados y no ha sido así».

El líder de los socialistas extremeños ha insistido en que «no me siento cuestionado (por los resultados electorales) porque no me presentaba a las elecciones». Por ese motivo, considera que no se puede trasladar o hacer comparativas de estos resultados para elegir a los eurodiputados a la hora de saber cómo quedaría la Asamblea de Extremadura y, por tanto, el gobierno de la Junta de Extremadura aplicando estos resultados. «Unos comicios europeos se tienen que comparar con otros comicios europeos. Unas elecciones generales, como otras generales. Y lo digo por experiencia propia», ha subrayado el exalcalde de Villanueva de la Serena, localidad donde el domingo también ganó el PP.

«He sido elegido alcalde en Villanueva de la Serena y en otras elecciones no locales el que ganaba no era el PSOE sino el PP. En 2019 se celebraron elecciones generales el 28 de abril, un mes antes de las locales. En esas ganó el PP en Villanueva y Ciudadanos sacó un buen resultado. Ya se estaban repartiendo las concejalías y el gobierno local para después de las elecciones municipales. Gané y sacamos 15 concejales de diferencia», ha rematado.

En su análisis electoral, Gallardo ha afeado a María Guardiola su comparecencia ayer domingo por la noche y su diagnóstico sobre que el triunfo del PP era la confirmación de un «cambio de ciclo político» iniciado en Extremadura con su Ejecutivo. «Si yo hubiera sido ella no hubiera comparecido y menos para hacer un análisis como el que ha hecho. Se ha agenciado la victoria electoral en la región como si fuera suya y ella no se presentaba a las elecciones. No es un éxito que le corresponde», opina.

En clave interna, Miguel Ángel Gallardo ha recordado que lleva al frente del PSOE extremeño poco más de dos meses. Un tiempo escaso pero, asevera, en el que ha tenido tiempo de trasladar a la ciudadanía extremeña un trabajo pensado para «todos los extremeños».

«Nos estamos centrando en cuestiones que tienen que ver con Extremadura, con el interés general de los extremeños. Por encima de todo. Somos un partido, el PSOE extremeño, autónomo. Confiamos y reclamamos que en el Gobierno de España tenga políticas que beneficie a esta tierra. Y se están viendo. Pero con las cosas que no estemos de acuerdo lo diremos y las debatiremos con ellos», ha finalizado.