Miércoles, 5 de junio 2024

Jorge Buxadé (Barcelona, 1975) repite como cabeza de lista al 9-J tras una legislatura a caballo entre Bruselas y España ejerciendo como eurodiputado y vicepresidente de Acción Política de Vox. La entrevista con el representante del ala más ortodoxa de la formación de Santiago Abascal en la sede nacional de Vox se vio trastocada este martes por la citación judicial como investigada de la esposa de Pedro Sánchez y la nueva carta posterior del presidente del Gobierno.

-La citación a declarar a Begoña Gómez, ¿inducirá algún efecto ante las elecciones de este domingo?

-Lo que ha pretendido Sánchez en su carta es que existe una norma no escrita por la que a los políticos y a sus familiares no se les persigue en un proceso electoral. Constituye una acusación gravísima en un Estado de derecho. Gómez no puede tener ningún privilegio. El movimiento de Sánchez hay que verlo en clave electoral.

-Feijóo ha agitado la semana con la posibilidad de una moción de censura. ¿Estarían dispuestos a apoyarla?

-Forma parte de la estrategia del PP de no hablar de Europa. Durante las elecciones catalanas no hablaron de la amnistía y una vez pasaron las elecciones, cuando se habían rendido al Partido Socialista en el Senado, decidieron hablar de amnistía. Una vez aprobada la norma, sacan la cuestión de la moción de censura. Tenemos que seguir hablando de Europa. No es en lo que están PP y PSOE, que es consumar una nueva estafa a los españoles.

-¿En qué se va a traducir el auge de partidos de la derecha radical, ubicados en el mismo espectro ideológico que Vox, en el nuevo Parlamento Europeo?

-Espero que seamos capaces de construir una alianza fuerte para arrastrar al Partido Popular Europeo (PPE) a romper esa gran coalición que le ha llevado a votar lo mismo que el Partido Socialista el 90% de las veces y llevarlos a la senda de la prosperidad. China, India, África y EE UU crecen. Nosotros estamos absolutamente anclados porque Europa está en manos de fanáticos que están adoptando medidas en contra de nuestra economía y el PPE está con ellos.

-¿Qué espera Vox de la nueva Comisión Europea?

-Derogación del Pacto Verde, modificación radical del pacto de inmigración para establecer un plan de lucha real contra la inmigración ilegal y las mafias y la eliminación de la agenda 2030 de todo el escenario político.

-¿Hay espacio en ese frente para el partido del primer ministro húngaro o Alternativa por Alemania (AFD), tras las declaraciones de su candidato sobre las SS nazis?

-Viktor Orbán es el ejemplo de político conservador. AfD está fuera de la ecuación.

-¿Qué opina de la llamada de las multinacionales alemanas a frenar a la extrema derecha?

-Es una barbaridad. Lo intentó hacer Pedro Sánchez pidiendo a las empresas del Ibex que se pusieran a trabajar para él en contra de Vox. Es un tic absolutamente antidemocrático y totalitario.

Políticas económicas «Europa está en manos de fanáticos que están adoptando medidas contra nuestra economía»

-¿Qué papel va a jugar Giorgia Meloni, a la que el PPE tiende la mano y el PSOE no cierra la puerta al ser quien lidera Italia?

-El PSOE publicó un tuit y un vídeo llamándole fascista. Meloni es la líder del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), otra conservadora en sentido clásico, y queremos que esté en esa alianza. Es una de los nuestros. Es mi jefa

-¿Se está acercando el PPE a los postulados de Meloni?

-Si el PPE abraza que los inmigrantes que llegan a Lampedusa se vayan a Albania, las políticas de natalidad y las bajadas de impuestos, que son las políticas de Giorgia, encantado. ¿Cuál es el problema? Que el PP en España no tiene ni un solo aliado internacional. Si Feijóo no tiene amigos, que se los busque, pero que no intente quitárselos a los otros.

«El error estratégico» del 23-J

-¿Es el 9-J un plebiscito contra Sánchez como lo plantea el PP?

-Intentan engañar y luego se molestan si les llamamos la derecha estafadora. El domingo se vota a los diputados de Parlamento Europeo. A Sánchez le votamos el 23-J y el error estratégico del PP nos impidió desalojarle como un mes antes habíamos desalojado cinco gobiernos regionales socialistas.

-¿Temen ser tildados de antipatriotas por los electores que no votan a Sánchez pero ven que Vox se alinea junto a líderes que atacan a España?

-Es que nadie está atacando España y Sánchez no es España. Sánchez se ha entregado a Marruecos, se ha entregado a Hamás y ha hecho políticas en contra de España. Javier Milei, a quien empezaron llamándole drogadicto y fascista, es nuestro aliado político. Es una situación gravísima y todo porque no se hable de la corrupción de su mujer.

Crisis con Israel «La visita de Abascal a Netanyahu debe ser interpretada como un acto patriótico»

-La visita de Abascal a Netanyahu el día que España reconoce el Estado palestino pudo interpretarse como un mensaje contra Feijóo

-Debe ser interpretado como un acto patriótico. Numerosos diputados israelíes dijeron que iban a reconocer la independencia de Cataluña. Abascal fue de forma urgente a parar eso y consiguió el compromiso de que Israel va a seguir cooperando con nosotros en la lucha internacional contra el terrorismo y que no hará ninguna declaración en contra de la unidad de España.

-Pero estos «actos patrióticos», ¿no dan la razón a los que hablan de una pinza de Vox con el PSOE?

-La pinza la tienen ellos cuando votan lo mismo en Bruselas. Es una pinza real, no una opinión. Y es contra los españoles.