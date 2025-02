Los votos del huracán 'Helene'

Los ciudadanos de Carolina del Norte destacan entre la masa de votantes estadounidenses. Pese a los estragos del huracán 'Helene', los vecinos de los 25 condados devastados por el ciclón en septiembre han hecho un esfuerzo titánico para estar presentes en las urnas. Todavía quedan ... caminos intransitables y numerosos edificios destrozados, pero la Junta Electoral del Estado se las ha arreglado para hacer llegar el voto postal a los albergues y campamentos temporales, de modo que este martes 4,5 millones de personas habían adelantado su papeleta.

No obstante, desde la mañana se han sucedido las colas delante de las oficinas electorales que han conseguido ser habilitadas, improvisadas incluso en centros de suministro de alimentos a los damnificados. Trump ganó aquí a Biden por menos de 80.000 papeletas en 2020. Y en esta ocasión, ha vuelto a derrotar al Partido Demócrata por la diferencia de tres puntos. Durante su intervención en el cuartel general republicano tras confirmarse su victoria en las elecciones, Trump se ha referido a la tragedia del huracán Helene, «una situación terrible». «La gente me decía 'necesitamos Starlink'. Y yo no sabía qué era eso. Llamá a Elon (Musk) y le pregunté: Oye, ¿sabes qué carajo es 'Starlink'? ¿Tienes eso? Me dijo que sí y le pedí que lo llevara allí. Ayudó mucho allí», reveló el magnate, en un guiño a su aliado durante la campaña.

La tragedia ha unido a todos. En las labores de reconstrucción pueden verse trabajando unidos a vecinos ataviados con la gorra MAGA de Trump y con la camiseta de apoyo al binomio Harris/Walz.

La población que ha estrenado los cruciales comicios estadounidenses fue Dixville Notch, en New Hampshire. En realidad, se trata de una reducida comunidad reconvertida en distrito electoral en 1950 por el propietario del resort local, un promotor con indudable buen ojo turístico. Las urnas abren a medianoche y el hecho de que solo estén censados seis votantes garantiza que Dixville Notch sea el primer lugar de todo el país que vota y anuncia sus resultados. Ronald Reagan y Bill Clinton se acercaron hasta este remoto enclave solo por hacerse la foto en la 'zona cero' de los comicios presidenciales. Este martes, el resultado ha sido un empate: tres papeletas para Kamala Harris y otras tres para Donald Trump.

La votación más larga se vivió en Maricopa (Arizona), donde los residentes tuvieron que rellenar una papeleta de dos páginas. Las autoridades aprovecharon a incluir en la misma consulta decenas de propuestas más, muchas de ellas de carácter local. El asunto es tan insólito que muchos vecinos tardaron hasta 40 minutos en responder a todas las casillas. Los funcionarios tenían miedo de que la jornada se convirtiera en un caos debido a las colas ante las cabinas y la posibilidad de que las máquinas de tabulación triturasen los sufragios por su grosor.

Cabe pensar que no todos los estadounidenses están depositando su papeleta con el pensamiento puesto en la política. California, Missouri, Massachusetts y Alaska votan también por el aumento del salario mínimo y Nebraska por una mejora de las bajas por enfermedad.