Europa solo pierde con Trump

Con frecuencia se escuchan estos días voces europeas que no ven mal la posible victoria de Donald Trump. No son solo las opiniones de sus seguidores antiglobalistas en la extrema derecha repartida por el continente, sino de personas bien pensantes, que tal vez intentan poner ... al mal tiempo buena cara. Su principal argumento es que Trump, dispuesto a debilitar la OTAN y exigir un esfuerzo hercúleo a muchos países europeos para que aumenten la inversión en defensa, realmente nos hará un favor. Los habitantes de la UE somos incapaces de adquirir rápidamente capacidades en seguridad y defensa por nosotros mismos, a pesar de vivir en un mundo y una vecindad cada vez más peligrosos. Por eso, siguen razonando, necesitamos un shock externo (la invasión rusa de Ucrania no ha sido suficiente), como el regreso a la Casa Blanca de un presidente aislacionista y con tics autoritarios.

Esta línea argumental es un error mayúsculo. Lo que demuestran tales análisis es que el grado de desinformación en Europa sobre la política estadounidense de personas con formación y acceso a los mejores medios de comunicación es escalofriante. Newsletter El deseo que mueve a Trump a presentarse a las elecciones de nuevo, esta vez con 78 años, es el ajuste de cuentas. Ya no es un político impredecible ni ignora cómo funcionan los resortes del poder. Quiere ampliar la influencia del poder ejecutivo, purgarlo, financiar el presupuesto con subidas de aranceles y deportar a once millones de inmigrantes sin papeles. En el plano internacional aspira a repudiar las alianzas, bloquear las instituciones multilaterales que gestionan el comercio o la salud global y salir de los acuerdos sobre el medio ambiente. Le da igual que la humanidad corra un riesgo existencial si Estados Unidos no asume su responsabilidad. Noticias relacionadas Opinión José M. de Areilza El voto de dos autócratas Opinión José M. de Areilza Un referéndum sobre Trump Opinión José M. de Areilza Ministro Elon Musk Trump no respalda la integración europea, sino el 'brexit' y su amigo en Europa se llama Viktor Orbán, el caballo de Troya de Moscú. De hecho, el magnate neoyorquino admira a dictadores como Vladímir Putin. Está dispuesto a recompensar la invasión de Ucrania forzando una partición del país y sin aclarar qué garantías de seguridad ofrecerá Estados Unidos al debilitado Gobierno de Kiev. La inestabilidad que crearía en la frontera este de Europa sería muy difícil de gestionar. Finalmente, en los países del Sur Global, en los que se va a decidir la actual confrontación entre Occidente y China, el argumento de que Estados Unidos es un desastre cobraría todavía más fuerza. Los experimentos con gaseosa, por favor, y no poniendo a la Unión Europea al borde del precipicio, a ver cuál es el desenlace.

