Apúntate a la newsletter diaria sobre las elecciones de EE UU

No es fácil seguir el frenético ritmo de la campaña electoral de Estados Unidos, una de las más agitadas de las últimas décadas, con cambio de candidato 'in extremis' en el Partido Demócrata y dos atentados frustrados contra el aspirante republicano incluidos. Con el objetivo de que el lector no pierda detalle, cada tarde, una newsletter especial repasará la actualidad en torno a los próximos comicios y las anécdotas de la jornada.

Newsletter

Escrita por Miguel Pérez, jefe de Mundo, la newsletter será la aliada perfecta para mantenerse al día de la información sobre la campaña para las elecciones que decidirán quién se convierte en el próximo inquilino de la Casa Blanca: Kamala Harris o Donald Trump. La primera entrega llegará este domingo bajo el título 'Mentiras, dinero y canciones'.