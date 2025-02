Los analistas norteamericanos repasan la última hora de la campaña

Los analistas de la prensa norteamericana apuran las últimas horas de la campaña para opinar sobre los candidatos a la presidencia. Y no hay acuerdo. La economía, el voto de la clase obrera o el papel de los estados clave son algunos de los asuntos ... que han puesto recientemente bajo su lupa.

Fox News Colin Reed «Los amigos de Kamala arruinan su campaña»

Para el analista Colin Reed, de Fox News, las declaraciones del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descalificando a los votantes republicanos han tenido un efecto negativo en la campaña de su actual vicepresidenta y ahora candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris. Víctima del fuego amigo.

Recuerda que mientras Harris pronunciaba un discurso centrado en la unidad, Biden describía a la mitad del país como «basura». En opinión de Reed, sigue siendo un misterio el motivo por el que un hombre de 81 años que había sido apartado de la contienda electoral debido a las preocupaciones generalizadas sobre su edad y su capacidad lanzó esa descalificación al mismo tiempo que la persona elegida para reemplazarle trataba de difundir un mensaje conciliador. La Casa Blanca, subraya Reed, intentó apaciguar el revuelo, pero el daño ya estaba hecho.

Aun así, el tema clave, a juicio de este columnista, es la economía. Y siete de cada diez votantes tienen una opinión negativa de la situación actual del país, según una encuesta de Fox News. El bolsillo marcará el resultado de estos comicios y en este apartado Trump tiene una clara ventaja de ocho puntos sobre Harris.

Los Angeles Times Jackie Calmes «Los demócratas no han sabido vender sus logros»

La autora critica al partido gobernante por su incapacidad para reclamar en alto los logros económicos de la presidencia de Joe Biden. Ha aumentado la confianza del consumidor, el Producto Interior Bruto, la inflación es menor, hay más empleo... «Pero no esperen que los demócratas lo griten a los cuatro vientos. Deberían hacerlo».

En todo el país –sobre todo en las zonas rurales de tendencia republicana, donde la tierra es más barata y más abundante que en las ciudades de afinidad demócrata– están en marcha cientos de nuevos proyectos de fabricación, energía limpia, semiconductores e infraestructuras gracias a las leyes que ha impulsado Biden. Durante su mandato se han creado más de 800.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero. No se trata, como afirma Donald Trump, de la simple recuperación de empleos perdidos en la pandemia. Sin embargo, no es frecuente ver a Kamala Harris en inauguraciones o cortes de cinta.

«Los demócratas deberían haber tomado ejemplo de Trump, que puso su nombre en los cheques de estímulo federal que el Congreso creó en el momento álgido de la pandemia de covid», defiende Calmes en su columna del diario Los Angeles Times.

The New York Times Gail Collins «A las mujeres les gusta más Harris»

En las páginas de 'The New York Times', Gail Collins se centra en la relevancia de que una mujer aspire a la presidencia de Estados Unidos, y recuerda una experiencia anterior, cuando la candidata fue Hillary Clinton: «Hay muy buenas razones para que la gente cuerda se sienta nerviosa por las elecciones de este martes. La noche de la contienda entre Clinton y Trump, salí del trabajo para dar un paseo mientras aún se estaban contando los votos. Me encontré con amigas que iban a celebrar una pequeña fiesta electoral con sus hijas. Una noche para recordar, y vaya si lo fue. Perdió, Dios mío, contra Donald Trump, la peor imagen posible de un político desde... no sé, ¿Atila el huno?».

Es la segunda vez que una mujer está entre los dos candidatos principales. Collins recuerda que el índice de participación en los comicios es mayor entre las mujeres, a las que, en general, les gusta más Harris. Los hombres se decantan en mayor índice por Trump.

«Y aunque desde hace tiempo existe una brecha de género en las elecciones, este año se trata más bien de un abismo: la mayor división, quizá, desde que la población femenina obtuvo por primera vez el derecho al voto en 1920», asegura la analista.

Wall Street Journal Kimberly A. Strassel «Los trabajadores se están pasando al lado republicano»

Kimberly A. Strassel cree que los insultos de unos contra otros lanzados en campaña ya no tienen efecto. En su opinión, la clase trabajadora se está pasando al Partido Republicano a medida que los obreros se dan cuenta «del desprecio que la izquierda siente por sus valores y su trabajo». También las minorías se sienten menospreciadas y están a punto de votar a los conservadores en un nivel nunca visto hasta ahora.

Los estadounidenses, asegura, exigen algo más que «vótame porque me autoatribuyo superioridad moral». Sin embargo, eso es todo lo que la izquierda ofrece ahora mismo. «Eso se debe a que la arrogancia –y a la protección de la prensa– que ha permitido al partido de Biden y Harris seguir viviendo en una burbuja que les protege de sus fallos».

Uno de los menosprecios más suaves (pero reveladores) de esta campaña vino de Tim Walz (sería vicepresidente con Harris), que declaró que los republicanos son «raros». «¿Quieres saber lo que es realmente raro? Las operaciones de cambio de sexo para delincuentes financiadas por los contribuyentes. Los intentos de regular las flatulencias de las vacas. O la afirmación de que menos policías significará menos crimen», apunta.

NBC Henry J. Gómez «La clave: Míchigan, Pensilvania y Wisconsin»

Donald Trump obtuvo más de 74 millones de votos en 2020, más que cualquier candidato presidencial republicano en la historia, pero no lo suficiente para continuar en la Casa Blanca. La derrota ante Joe Biden sigue siendo una obsesión para el magnate y muchos de sus partidarios, cuya negativa a aceptar aquel resultado condujo a aquel motín en el Capitolio.

El columnista Henry J. Gómez se centra en tres Estados que considera fundamentales para ganar las elecciones. Es lo que él denomina 'el muro azul', el color de los progresistas. «Hubo un tiempo en que Míchigan, Pensilvania y Wisconsin eran sólidamente demócratas o al menos tenían tendencia por ese partido en las presidenciales». Eso cambió en 2016: los tres apoyaron a Trump. Era la primera vez desde la década de los ochenta que favorecían a un republicano para la Casa Blanca.

La demolición del 'muro azul' de los demócratas por parte de Trump fue clave para su victoria ese año. Y la reparación del muro por parte de Biden cuatro años después, cuando recuperó los tres Estados, resultó decisiva para la derrota del magnate en 2020. Todos esos territorios vuelven a estar entre los principales campos de batalla.