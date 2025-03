Puigdemont «luchará hasta el final» sus opciones de ser investido

Cristian Reino Jueves, 16 de mayo 2024, 11:16 Comenta Compartir

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha vuelto a reivindicar su «legitimidad» para ser investido presidente de la Generalitat y ha asegurado que «luchará hasta el final» para aprovechar «todas las opciones» posibles. «Tenemos una oportunidad y la agotaremos», se ha conjurado. En una reunión en Argelés (Francia), con los grupos parlamentarios de la formación, el que surgió de las elecciones del domingo, así como los del Congreso y el Senado, Puigdemont ha vuelto a emplazar a ERC a ser su «socio de gobierno» para armar una alianza secesionista.

Según el expresidente de la Generalitat, que se pone al frente en la operación de intentar rehacer puentes con Esquerra, ya ha empezado las «gestiones» para buscar apoyos para la investidura. «Tenemos una conversación pendiente», ha dicho en relación a la división en el independentismo. Sus posibilidades de ser investido pasan por sumar los votos de ERC y esperar una abstención del PSC, que los socialistas niegan por activa y por pasiva y que solo podría conseguir si así lo decidiera Pedro Sánchez. Puigdemont ha pedido respeto con los «procesos internos» en la formación republicana, que ha calificado como «muy delicados».

A su juicio, Junts tiene «más opciones» que Salvador Illa, siempre y cuando no recurra a «inventos», ha dicho, con la derecha. En cualquier caso, no ha descartado que los grupos de la izquierda (PSC, ERC y los comunes) pudieran ponerse de acuerdo para facilitar la investidura de Illa. «Puede haber tripartito», ha admitido. De la misma manera, ha señalado, que puede haber repetición electoral. «Estamos preparados», ha advertido. «No sería bueno para nadie, no es nuestra prioridad, pero no nos da miedo», ha asegurado. Puigdemont asume que el Parlamento catalán no tendrá mayoría independentista, pero a su entender las razones para la secesión son más «rotundas» que nunca.