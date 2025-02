Puigdemont avisa a Sánchez de que no tendrá Presupuestos si «perpetúan la injusticia» con Cataluña El candidato de Junts asegura que con él como presidente la Generalitat volverá a hacerse respetar en Madrid

Ander Azpiroz Viernes, 19 de abril 2024, 12:44 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

Carles Puigdemont recuperó este viernes el lema de 'España nos roba' para fijar su posición frente a Madrid en caso de resultar elegido presidente en las elecciones autonómicas del 12 de mayo. «Cataluña necesita hacerse respetar», no se cansó de repetir el ex presidente de la Generalitat durante una comparecencia en la que estuvo flanqueado por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el secretario general del partido, Jordi Turull.

El candidato de la formación independentista apuntó a sus dos principales rivales en estas elecciones. Primero buscó desacreditar al socialista Salvador Illa -el favorito en las encuestas- asegurando que como presidente no daría ningún paso sin recibir antes el visto bueno de Madrid. Y lanzó una advertencia a Pedro Sánchez: «No se aprobará ningún Presupuesto General del Estado que perpetúe la injusticia fiscal con Cataluña». La amenaza no es nueva. Puigdemont ya avisó el pasado domingo que si el PSC de Illa le impedía ser presidente siendo la fuerza más votada habría consecuencias para el Gobierno de coalición. Sin Presupuestos para 2025, la legislatura podría darse por liquidada a menos de dos años de comenzar. «¿Illa está en condiciones de decir que hay que plantarse ante Madrid y votar que 'no' a unos presupuestos que perpetúan que el dinero de los catalanes dejen de agrandar los bolsillos de los de Madrid?», continuó el líder de Junts en clave electoral.

La inacción de Aragonés

El otro objetivo de Puigdemont fue Esquerra, con el que se juega el 12 de mayo el liderazgo de un independentismo que llega a estas elecciones más fracturado que nunca y con la relación entre Junts y ERC en su momento más bajo. Sobre el Gobierno de Pere Aragonès aseguró que no ha sido incómodo para Madrid y lo acusó de «inacción». Turull fue más allá y acusó a los republicanos de votar siempre a favor de las iniciativas del Gobierno en el Congreso, pese a que entre otras, rechazaron en la pasada legislatura la reforma laboral, que solo salió adelante gracias al apoyo de Ciudadanos y el error en la votación de un diputado del PP.

En concreto, Junts fija el déficit fiscal en 22.000 millones de euros al año, lo que según Nogueras supondría un ahorro de más de 2.000 euros para cada ciudadano catalán. En case a estos datos que esgrime Junts, Puigdemont fue tajante. «Es que es muy bestia», dijo antes de señalar que «los votantes que quieran una Cataluña que se plante» le tienen a él como candidato.

Ampliar Aragonès y Sánchez, durante el acto. EFE Sánchez y Aragonès comparten acto en Barcelona El presidente del Gobierno y el de la Generalitat coincidieron este viernes en Barcelona justo a la misma hora en la que desde la localidad francesa de Perpignan Carles Puigdemont cargaba contra ambos en el marco de la precampaña electoral del 12 de mayo. Pedro Sánchez y Pere Aragonès, quienes mantienen una relación institucional cordial, acudieron a la firma del acuerdo entre Chery y Ebro para construir vehículos eléctricos en la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona.