Aragonès pide «fuerza» para celebrar un referéndum de independencia que Illa dice que no se hará El candidato socialista, sin embargo, no despeja la duda de si gobernará con el independentismo, ERC o Junts+, tras el domingo: «Dejemos que hablen los catalanes y luego ya hablaremos entre todos»

R. C. Barcelona Martes, 7 de mayo 2024, 01:23

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha pedido «fuerza» en las elecciones autonómicas previstas para el domingo próximo de cara a poder celebrar un referéndum en Cataluña en la próxima legislatura ante un cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, que ha respondido que no se hará. «De la misma forma que nos dijeron que la amnistía era imposible y hoy nos dicen que el referéndum es imposible, vamos a hacerlo posible esta próxima legislatura», ha subrayado pese a todo el líder de los republicanos.

En todo caso, Aragonès ha apuntado que la posibilidad de hacer un referéndum dependerá «de la fuerza democrática, de la fuerza en votos» que consigan este 12 de mayo. Tras ello, Illa ha dejado claro que no lo comparte y que un referéndum en Cataluña no contará con el apoyo de los socialistas porque es «divisivo». No obstante, ha defendido la polémica Ley de Amnistía porque, a su juicio, ha permitido generar estabilidad y superar una etapa «que no ha sido buena en Cataluña», pese a entender también que haya quién tenga reticencias al respecto.

Lo que sí que no ha aclarado el candidato socialista es si gobernaría con ERC e incluso con Junts+, las dos principales formaciones independentistas, tras estas elecciones en las que las encuestas le sitúan como ganador pero sin los parlamentarios necesarios para poder colocarse al frente de la Generalitat. «Dejemos que hablen los catalanes y luego ya hablaremos entre todos», dijo sin concretar más que su intención sí sería presentarse a la investidura dejando en manos del resto de líderes políticos el futuro de la misma, informa Europa Press.

Los dos líderes políticos han participado este lunes, junto al resto de cabezas de lista de los principales partidos –salvo el todavía huido Carles Puigdemont- que se presentan a estos comicios autonómicos, en un debate organizado por La Sexta. Así, el candidato número tres de Junts+ por Barcelona, Josep Rull, ha reivindicado que una mayoría de catalanes coinciden en que las urnas son la solución, ha cargado contra Cs y ha preguntado a Illa si comparte el lema 'Somos una nación, nosotros decidimos', que encabezó la manifestación de 2010 en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatut.

Presión al candidato socialista Desde Junts+ preguntan a Illa si aún defiende el lema bajo el que se manifestó en Cataluña en 2010: 'Somos una nación, nosotros decidimos'

Desde los Comuns, la candidata Jéssica Albiach ha concretado que siempre han llevado en su programa que los catalanes puedan votar y, además de defender la aprobación de la Ley de Amnistía, ha emplazado a Junts+ a reconocer que no sería lo mismo un Gobierno de PP y Vox que otro con Yolanda Díaz y Jaume Asens. A su vez, para la candidata número dos de la CUP, Laure Vega, el referéndum siempre ha sido un elemento central en su formación y ha propuesto poder decidir sobre «todo», también en cuestiones como la vivienda.

El candidato del PP, Alejandro Fernández, ha acusado al proceso independentista de haber generado «decadencia» en Cataluña y ha negado que la amnistía haya contribuido a acabar con todo ello, esgrimiendo que ha permitido dar un balón de oxígeno a ERC y al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont.

Por parte de Cs, el candidato Carlos Carrizosa ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que Illa «se acabe entregando a los brazos de los que no quieren acabar con el 'procés', ha criticado a Junts y ERC, Asimismo, ha reprochado la defensa de la unidad de España que hace Vox porque en sus manifestaciones «vejan al rey de España y le llaman Felpudo VI en vez de Felipe VI, recortando la corona de la bandera de España», a lo que el candidato de Vox, Ignacio Garriga, le ha replicado que «el enemigo es el separatismo» y ha defendido la figura del Rey.

Impuestos y lengua

En materia fiscal, los candidatos de Vox, Cs y PP han defendido bajar los impuestos en Cataluña, mientras que la representante de los Comuns y la de la CUP les han reclamado que digan «de dónde van a recortar», de qué servicios públicos, si bajan la presión fiscal. «No se tiene que recortar de nada, lo que se tiene que recuperar son los recursos que se van y no regresan», ha contestado Rull desde las filas de Junts+ en una nueva reivindicación ante el Gobierno central, mientras que Garriga y Carrizosa han criticado que los catalanes son los que más impuestos pagan de España.

En cuanto a la educación y la lengua, Fernández (PP), Carrizosa (Ciudadanos) e Illa (PSC) han defendido un modelo escolar de trilingüismo que incluya el catalán, el castellano y el inglés, mientras que Garriga (Vox) ha abogado por recuperar la «libertad educativa» y escolarizar en castellano. Frente a ellos, Albiach (Comuns) ha dicho que se debe acabar con «la doble red de escuela pública y escuela concertada», con lo que ha coincidido Vega (CUP), que ha defendido la inmersión lingüística para poder aprender catalán en los colegios. Por su parte, Rull (Junts+) ha señalado se tiene que reforzar la comprensión lectora, las matemáticas y la ciencia, así como defender la lengua, mientras que Aragonès (ERC) ha criticado los «bulos» sobre el catalán en la escuela.

El posible trasvase y la sequía también dividen a los candidatos ERC, Junts+ y PSC han descartado este lunes el trasvase del Ebro y la interconexión de cuencas para hacer frente a la sequía, mientras que PP y Vox lo han defendido. En concreto, el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, lo ha desestimado por motivos medioambientales y el candidato socialista, Salvador Illa, ha coincidido que «cada cuenca hidráulica tiene que autoabastecerse». Por su parte, el número 3 de la candidatura Junts+, Josep Rull, ha valorado que la Generalitat catalana debe estar preparada para las sequías, que no son puntuales, mientras que el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, ha apostado por construir más desoladoras y potabilizadoras. Frente a ellos, el candidato del PP, Alejandro Fernández, ha abogado por el trasvase del Ebro para abastecer Barcelona, además de la industria y la agricultura, y el candidato de Vox, Ignacio Garriga, se ha sumado al trasvase, a la vez que impulsando nuevas infraestructuras hídricas.