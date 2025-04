Igea solicita aplazar el primer debate electoral tras su positivo en covid

María Eugenia Alonso Madrid Sábado, 29 de enero 2022 | Actualizado 31/01/2022 15:52h. Comenta Compartir

La campaña comienza cuesta arriba para Ciudadanos. No solo por las encuestas, que pronostican un duro varapalo para los liberales con la pérdida de hasta diez escaños en las cortes de Castilla y León. Su candidato Francisco Igea ha dado positivo en coronavirus y tendrá que pasar la primera parte de la contienda confinado, imposibilitando su presencia física en el primer debate electoral de este lunes. «Esta tarde a la vuelta de Segovia me encontraba mal, tenía carraspera, pocos síntomas, pero he hecho lo que tenía que hacer», explicó este viernes en su cuenta de Twitter.

En el comité de campaña de Ciudadanos no tiran la toalla y aunque Igea puede intervenir de forma telemática solicitarán el aplazamiento del primero de los dos debates, que debía enfrentar a su candidato con Alfonso Fernánde Mañueco (PP) y Luis Tudanca (PSOE), del 31 de enero al 6 de febrero. «Deberíamos de intentar apurar todas las posibilidades para que ese debate de los tres candidatos se produzca de forma física, así se lo he dicho al equipo de campaña y así se lo voy a comunicar al resto de los candidatos», ha confirmado Igea.

Los liberales se acogen así a la resolución emitida días atrás por parte de la Junta Electoral de Castilla y León, en el sentido de que si alguno de los intervinientes no pudiera participar de forma presencial por cualquier causa, o bien se aplazaría el debate o bien se haría por vía telemática. En ningún caso, matizó el organismo, se puede sustituir al aspirante a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. «Creemos que es lo mejor, hay tiempo de sobra y es lo más sensato para los ciudadanos hacerlo en igualdad de condiciones», ha zanjado el líder de Ciudadanos en esta comunidad.

Igea ha querido agradaecer los mensajes de apoyo recibido por parte de sus compañeros, amigos y candidatos de otros partidos, entre ellos los de Mañueco y Tudanca. «Espero que sea leve y te recuperes pronto. La salud, lo primero», escribió el socialista. «Espero y deseo que la enfermedad sea leve y que te recuperes pronto», tuiteó, por su parte, el presidente castellanoleonés.

Reinventar la campaña

En la sala de máquinas de Ciudadanos ya se han puesto en marcha para pensar cómo reinventan la campaña y cómo hacen frente a estos contratiempos. El candidato ha anunciado que entrará en los actos que pueda a través del vídeo y aunque el partido se volcará para hacer campaña, no podrá contar todo lo que querria con dos de sus máximos exponentes: Inés Arrimadas y Edmundo Bal.

La líder naranja se encuentra a punto de dar a luz a su segundo hijo y el vicesecretario general del partido tiene esta semana una intensa actividad parlamentaria por delante con todos los focos puestos en la reforma laboral. El ex abogado del Estado se encuentra al frente de los contactos con el Gobierno ante el posible respaldo de los liberales al decreto que este jueves votará el Congreso.

La confianza en el cuartel general de Ciudadanos es que Igea llegue «a tope» al segundo debate del 9 de febrero, que es «el más importante» de los dos. El propio Igea también se ha mostrado confiado en ello, así como en abordar una segunda parte de campaña «con la intensidad que lo merece».

Ampliar Alfonso Fernández Mañueco, en un acto electoral. Efe Mañueco elude pronunciarse sobre la propuesta de aplazamiento del debate El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha eludido pronunciarse sobre la propuesta del candidato de Cs, Francisco Igea, al tiempo que ha reconocido que no entiende la «controversia» que se ha generado en torno a esta cita en los últimos días. «Hace dos años y medio se celebraron bien y en éstas elecciones ha habido mucha controversia que no entiendo», ha explicado. Respecto a la solicitud de aplazamiento, el candidato 'popular' se ha remitido a su director de campaña y ha subrayado que su «principal debate» es «con las personas de Castilla y León». En cualquier caso, ha recordado que se trata de un acto «regulado» por ley y de «convicción democrática» al que él acudirá para explicar su proyecto, así como las «soluciones» que plantea el Partido Popular para los retos y desafíos que afronta Castilla y León.