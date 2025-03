Vota a Hans, aunque me llames Juan

En Torremejía prácticamente los 2.264 habitantes sabrían relacionar a 'Fede' con Federico Jesús GonzálezTrinidad, pero casi ninguno a Juan Trinidad y Juan Antonio González ... con 'El Atalaya' y 'Postele' de cara a las elecciones municipales, donde son los números 4 y 8 de la lista socialista que encabeza 'Fede'.

Lo de incluir motes en la papeleta de votar no es un asunto menor en los partidos políticos. La número 1 por el PP en Zarzacapilla se llama Milagros Moreno Arenas y pidió que pusiesen 'Mila' en el Boletín Oficial de Provincia (BOP), antesala del nombre que aparecerá en la papeleta el 28 de mayo. En la de Talarrubias por este mismo partido hay una 'Paqui' que en la papeleta saldrá como María Francisca Martín Luengo y Francisco Piñero Lemus, cabeza de cartel por Ciudadanos en Cáceres, aparecerá en los carteles electorales que paga su partido como Paco Piñero, no así en la papeleta que cojan los electores el último domingo de mayo.

Piñero no pidió que le pusieran Paco de manera oficial en el BOP, pero muchos partidos pelean incluir el apodo en cada junta electoral de zona, conscientes de que en los pueblos hay cientos de casos en los que el nombre real que aparece en el documento nacional de identidad es casi una anécdota cuando prácticamente cada vecino tiene su mote.

El día 28 el PSOE tratará de revertir 20 años de gobierno popular y el aspirante es 'Fede', Federico Jesús González Trinidad en la papeleta. Este ha renunciado a que la junta electoral añada su diminutivo, que es como lo conoce todo el mundo y solo así saldrá en los carteles, programa y redes sociales junto a su eslogan 'Torremejía en buenas manos'.

«Como 'Fede' es parecido a Federico los votantes saben quién soy. Sin embargo, en unas elecciones tiene mucha importancia cómo te conocen en el pueblo. Y si a mis dos compañeros de lista no les ponen 'Atalaya y 'Postele' nadie saben quiénes son», explica 'Fede'. Estos dos miembros de su lista son conocidos como 'Atalaya' por el bar que regentó muchos años, pero no sabe de dónde viene 'Postele', un mote heredado.

De hecho, tras una primera publicación oficial en el BOP que no incluía esos seudónimos, el PSOE reclamó y hoy ambos salen como número 4 y 8 con su nombre y dos apellidos y entre paréntesis el mote con el que son conocidos: Juan Trinidad García (Atalaya) y Juan Antonio González Trinidad (Postele), nomenclatura que se extenderá a las papeletas de los votantes. Es cierto que el número 1 y el 8 comparten apellidos, pero es casualidad, no son ni familiares, explica el aspirante del PSOE en Torremejía, que además es secretario general de Juventudes Socialistas desde febrero de 2022 y tras cuatro años como concejal en la oposición tratará de dar el salto a la alcaldía a sus 27 años. Y es que, lo de compartir apellidos en los pueblos es más común de lo que parece. Un ejemplo, el municipio cacereño de Valdemorales. Allí se presentan solo PSOE y PP, una lista en la que suman entre ambos ocho personas y en la que el apellido Acedo sale cinco veces.

En Extremadura desde los 8

En Collado de la Vera (190 habitantes) el Partido Popular tiene una historia sin motes de por medio, pero sí una traducción de un nombre de pila en la que la junta electoral no cede. Allí su aspirante a alcalde es Hans Heinrich Hannemann Schroeder, conocido por todos como Juan, que es la traducción de este nombre alemán, país donde nació hasta que a los ocho años su padre (Siegfried) se mudó a Extremadura. Fue en 1973 para gestionar la fábrica de mermeladas Hero que duró casi diez años en Talayuela. «Me crié en Extremadura, fui aquí al colegio y al instituto y en los ochenta mi padre me mandó a Alemania a estudiar FP. Volví como técnico agrícola tres años después», relata Juan-Hans sin que asome mínimamente un deje extranjero.

Salvo un paréntesis cuando le requirieron como técnico en Gijón en la reconstrucción de unos altos hornos porque sabía hablar alemán, el resto de su vida lo ha pasado en la Vera, donde han nacido sus hijos Juan Pablo –cocinero– y Silvia –actriz–. Este alemán de origen no es ni rubio ni tiene acento. Tan extremeño se siente que todos lo conocen como Juan y en la actualidad es concejal de Hacienda, Economía, Agricultura y Turismo en el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, donde el PP gobierna con holgura. «Nada más volver de Asturias me afilié al PP en 2010, pero la primera vez que fui en unas listas fue en 2019. Ahora me presento como número uno en Collado de la Vera (235 habitantes), que está a apenas 3 kilómetros y que conozco bien porque está en simbiosis total con Jaraíz. Es un nuevo reto (allí gobierna el PSOE con cuatro de cinco concejales), pero trataremos de trabajar con ilusión para invertir el signo político», dice este candidato que trabaja desde Extremadura para una cooperativa en Alemania.

«En el BOP pone Hans Heinrich Hannemann Schroeder y estamos intentando que la junta electoral haga una excepción y al final se pueda poner Juan en la papeleta, que es lo que sí pondrá en la propaganda electoral. Pero vamos, que todo el mundo aquí me conoce y saben que el del nombre raro soy yo, Juan», dice este político que también va de número 16 por Cáceres a la Asamblea de Extremadura y cuyo eslogan es 'Collado, entre todos para todos'.