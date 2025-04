El PSOE confirma que Vara ha pedido el reingreso en su plaza de médico forense

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha señalado esta mañana, respecto al futuro de Guillermo Fernández Vara como secretario general del PSOE, que ... el asunto se abordará «con la seriedad y con la rigurosidad que requiere» en la Comisión Ejecutiva Regional del partido que se ha convocado para este martes, 30 de mayo, donde se realizarán «esas primeras valoraciones, esos primeros análisis y se tomarán las decisiones que haya que tomarse».

Pero todo hace indicar que Guillermo Fernández Vara no tomará posesión de su acta de diputado en la Asamblea y que esta decisión la comunicará mañana a la ejecutiva regional en una reunión que comenzará a las 17 horas en Mérida. No solo porque anoche ya dejó entrever su despedida, sino porque en una entrevista en HOY anunció que si no gobernaba tras el 28-M daría por terminada su vida política.

Según adelantaba HOY este lunes por la mañana, el secretario general de los socialistas extremeños habría solicitado ya su reingreso en la plaza de médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz, pero no contaba con Pedro Sánchez. «La convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio ha supuesto que, de momento, dicha solicitud no vaya a ejecutarse de forma inmediata», ha aclarado el PSOE regional ya por la tarde

«La convocatoria de los comicios implica un nuevo escenario político, de tal manera que será en la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura que se celebra mañana martes en Mérida donde se aborde esta situación sobre el futuro del secretario general», señalan fuentes socialistas.

En la entrevista en este periódico durante la campaña electoral, Vara adelantó que su idea era finalizar su trayectoria profesional como médico. «Me gustaría cerrar el círculo de mi vida con una bata blanca puesta», dijo. «Los forenses no nos jubilamos hasta los 70 y quiero volver, es quizás un planteamiento más moral que otra cosa, creo que es bueno volver allí de donde sales».

Pensaba hacerlo tras esta legislatura, que sería la última, según garantizó también. Cuatro años más en los que confiaba en continuar al frente del Gobierno regional para culminar el despegue extremeño que está seguro de que se ha iniciado en la comunidad de la mano de la industria ligada a las renovables.

Fernández Vara volverá a la medicina antes de lo que tenía previsto y el PSOE deberá decidir, desde mañana, cómo se llevará a cabo su sucesión. A priori hay dos opciones, que se convoque un congreso extraordinario antes de que finalice el año, que parece lo más probable, o que quien dirige los designios de los socialistas extremeños desde 2008 continúe haciéndolo hasta dentro de dos años y medio, cuando está previsto el congreso ordinario.