Vara al PP de Badajoz: «¡Inútiles!, cuatro años para hacer una piscina y no está terminada»

«Me llamó el alcalde (de Badajoz, Francisco Fragoso en ese momento) y me dijo que hacía falta que la Junta colaborara para hacer una ... piscina en la margen derecha. Le dije: aquí está mi mano, cógela. ¡Inútiles, inútiles! Son incapaces de gobernar. Cuatro años para hacer una piscina y no está terminada. Estamos aquí para gobernar y gestionar, no para faltarnos el respeto. Estamos aquí para poder hacer una piscina en la margen derecha. Inútiles».

Así se dirigió este jueves el secretario general de los socialistas extremeños y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al gobierno local de Badajoz. El tripartito formado por Cs, PP y Vox en 2019 logró formar gobierno sin que el ganador de las elecciones, el socialista Ricardo Cabezas, alcanzara la alcaldía. El PSOE presentó oficialmente la candidatura que acompaña a Ricardo Cabezas el 28-M con la promesa de «dar estabilidad» a la capital pacense y el reto de lograr los 200.000 habitantes. «Porque si le va a bien a Badajoz, le irá bien a Extremadura», remachó Vara. antes de seguir nombrando ciudades para que ninguna se sintiera desmerecida. «Si le va a bien a Badajoz, le irá bien a Extremadura» Guillermo Fernández Vara Los socialistas eligieron un rincón con encanto dentro de la Alcazaba, entre la torre del Pendón y la puerta de la Coracha, donde no se suelen celebrar mítines ni actos. Allí, con el fuerte de San Cristóbal de frente, los socialistas resucitaron la figura de Manolo Rojas para impulsar a Ricardo Cabezas. 40 años después de que Rojas se convirtiera en alcalde, Vara dijo que este tenía un proyecto para la ciudad. Su intervención fue un «revival». Porque además de Rojas, el secretario regional insistió en la idea de el PSOE lo ha hecho todo en la ciudad. Los centros de salud, la Universidad, las carreteras... Todo ha salido adelante bajo el mando socialista en la Junta de Extremadura. Plataforma logística Solo cuatro años ha gobernado el PP desde Mérida, un tiempo del que los populares presumen por haber tomado las riendas de la plataforma logística del Suroeste Europeo tras años de inactividad del gobierno de Madrid. Vara quiso arrebatárselo y afirmó que fueron ellos, cuando volvieron al gobierno en 2015, los que impulsaron el recinto industrial donde Amazon ha construido un centro logístico. «Allí solo había un monolito de una inauguración falsa, con menos papeles que una liebre». En cambio, ahora hay empresas y, aunque no citó a ninguna, sí que afirmó que el suelo está a punto de agotarse de tantos proyectos como tienen sobre la mesa. En la audiencia, mucho socialista clásico de Badajoz. Algunas caras más conocidas que otras, como las ex delegadas del gobierno Carmen Pereira y Yolanda García Seco, y otras que se empeñan en pasar inadvertidas. Como la de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. Cabezas, candidato al Ayuntamiento, es vicepresidente primero de la institución provincial. Ampliar David Sánchez, con camisa celeste, departe con Vara y Ricardo Cabezas (de espaldas) antes del acto. J. V. A. Allí, ante todos los que quisieron escucharles, Cabezas pidió disculpas a Vara desde el escenario. «Por los momentos de tensión vividos», le dijo. Después Vara reconoció que los dos las han «tenido monumentales». Porque, recordó el jefe de los socialistas extremeños, Cabezas ganó las elecciones al Ayuntamiento de Badajoz en 2019 y no pudo gobernar. «Tenía un inmenso dolor, había ganado las elecciones y en la suma aritmética del revanchismo... y me callo porque después se viraliza lo que digo», zanjó Vara. Antes había recordado que él mismo fue a Madrid a negociar con Ciudadanos en 2019 porque no solo estaba en juego Badajoz, sino también Cáceres y otras localidades extremeñas donde las urnas no dieron mayoría absoluta a nadie. Él se negó a turnarse la alcaldía porque «no se puede regalar mayorías» y porque Cs no había logrado la representación mayoritaria de los pacenses. Fue como una suerte de expiación colectiva, donde los mandos socialistas se pidieron perdón, recordaron las dificultades vividas, ensalzaron a su compañero Manolo Rojas, criticaron las forma de gobernar del Ayuntamiento de Badajoz y compartieron una ilusión: Ganar y, sobre todo, gobernar a partir del próximo 28 de mayo.

