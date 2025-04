Rafael Mateos buscará el apoyo de Vox, pero no lo ve imprescindible para gobernar Cáceres

Rafael Mateos no podía este lunes dar tres pasos seguidos en la calle San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde el PP tiene su ... sede, sin que alguien le parara para felicitarle por su victoria en las elecciones municipales. Tampoco dejaba de asomarse gente a la puerta de la sede preguntando por él. Su agenda de esta mañana ha consistido básicamente en atender a los medios de comunicación en entrevistas en las que se ha dedicado sobre todo a reforzar el mensaje que ya lanzó la noche electoral: que su lista ha sido la más votada y que va gobernar la ciudad, si bien está abierto a dialogar con cualquier fuerza política que quiera sumarse a su proyecto.

Luis Salaya, que el domingo por la noche anunció que abandonará el Ayuntamiento y la política activa tras perder la alcaldía, no tiene prevista este lunes ninguna comparecencia pública ni realizar declaraciones, según indican desde su departamento de comunicación.

Las cuentas para el Ayuntamiento de Cáceres tras el 28-M están muy claras. Forman la corporación 25 concejales de los que el PP ha obtenido 11, el PSOE 10, Vox 2 y Unidas Podemos otros 2, de manera que a Rafael Mateos le basta con el apoyo de Vox para garantizarse la investidura con mayoría absoluta en la primera votación. Hay otros escenarios posibles, como una abstención del PSOE, y en todo caso le queda la opción de gobernar en minoría como la lista más votada, algo que sólo podría evitar un pacto poco menos que imposible ente PSOE, UP y Vox. Mateos dice que no descarta nada y que hablará con todo el mundo, y recuerda en declaraciones a HOY la «buena relación personal» que ha mantenido con el alcalde socialista durante toda la legislatura, y «el buen clima político» que ha habido en Cáceres estos cuatro años.

Conversaciones

Aunque su intención es iniciar las conversaciones con el resto de partidos esta misma semana, («el martes o el miércoles, indica»), Rafael Mateos no tiene excesiva prisa. Hay 20 días por delante para constituir los ayuntamientos. «En las próximas horas espero poder sentarme a analizar los resultados y ver cuál ha sido exactamente la foto de la ciudad», afirma. A partir de ahí, anuncia «mucho diálogo» y un intento de «buscar acuerdos con todos, tanto con Vox como con Podemos y PSOE». Es consciente de que va a «gobernar en minoría, llegando a cuerdos puntuales fundamentalmente con Vox por una cuestión ideológica, pero abierto también a cualquier otra formación».

Esta misma mañana ha tenido una conversación con el número 1 de la lista local de Vox, Eduardo Gutiérrez, que califica como «cordial», pero en la que no se ha planteado ninguna condición ni línea roja. Mateos buscará un acuerdo con ellos que le facilite la labor de gobierno, aunque no lo ve imprescindible y dependerá de las peticiones que haga Vox para votar a favor del PP en la sesión de investidura del 17 de junio.

Gutiérrez, que ya dijo el domingo por la noche que intentarán sacar el máximo rendimiento posible de su apoyo al PP en Cáceres, aunque sin marcar líneas rojas de antemano, tiene previsto realizar declaraciones públicas a lo largo de este lunes. También hay que poner en contexto esta negociación en Cáceres con la que el PP y Vox van a entablar a nivel regional para el gobierno de la Junta de Extremadura.

Aunque las cuentas para gobernar no hubieran cambiado con un edil más, Mateos destaca que se han quedado tan solo «a 20 votos» de sumar el concejal número 12. «Me quedo con los 7.000 votos, los 13 puntos porcentuales y los cuatro concejales más que hemos sacado en relación a 2019; es un magnífico resultado que no merece ninguna crítica», recalca.

Equipo de gobierno

Sobre su futuro equipo de gobierno, señala que no es el momento de anunciarlo, aunque sí dice que elaboró la lista municipal pensando en «unos perfiles determinados», y que «en la cabeza de Rafa Mateos ya empieza a haber un gobierno». Sigue con la tendencia iniciada en la campaña de referirse a sí mismo a veces en tercera persona.

Las promesas electorales de Rafael Mateos han girado en torno a dos ejes principales: la bajada de los impuestos municipales y grandes inversiones para remodelar entornos urbanos, como la Plaza Marrón. «La bajada de impuestos no está reñida con aumentar las inversiones, porque entonces en sentido contrario subir los impuestos implicaría invertir más, cosa que no ha sucedido en la ciudad de Cáceres en estos últimos cuatro años», afirma. «Lo que hace falta es dinamizar la economía para generar más ingresos».

Luis Salaya fue el único rival político con el que Mateos habló en la noche electoral. «Me llamó antes de comparecer y me felicitó -señala- tenemos una buena relación personal, y me trasladó su disposición a hacer una transición ordenada y sin ningún tipo de problema, y también a ayudarme después del día 17 de junio, cuando él ya no sea alcalde». Salaya también le adelantó su decisión de abandonar el Ayuntamiento, que unos minutos después comunicó públicamente ante los medios. «La decisiones personales las respeto y no entro a valorarlas, cada uno tiene sus motivos», afirma sobre la marcha del aún alcalde de Cáceres de la política activa.

Mina de litio y complejo budista

Sobre el tema más polémico que lleva años marcando la actualidad de Cáceres, la mina de litio de Valdeflores, el futuro alcalde asegura que su posición va a seguir siendo la misma que hasta ahora, es decir, esperar a que se presente el proyecto completo y a que se emitan todos los informes técnicos. «Sería irresponsable y temerario valorar un proyecto que no se conoce -afirma-, porque lo único que hay hasta hora es un avance». Dice que sí han mantenido encuentros con profesionales del sector minero, y que «unos nos dan datos favorables y otros en contra». En todo caso, esperarán a los informes técnicos, y en especial al estudio de impacto ambiental. Advierte, eso sí, de que «un proyecto que cumpla con la normativa vigente no se puede negar, porque es como si nos ponen un bar debajo de nuestra casa que cumple toda la normativa, que el bar me gustará más o menos pero tendrá licencia de apertura, eso no puede ser una decisión discrecional que esté en manos de los políticos».

Más crítica es la postura de Rafael Mateos sobre el proyecto budista del monte Arropez y sobre su «falta de transparencia». Señala que «se nos dijo que iba a ser un macroproyecto turístico con una estatua y muchos templos que no iba a costar nada a los cacereños, pero nos ha costado ya más de 320.000 euros y ahora nos dicen que la última propuesta es una estatua y un templo provisional que va a funcionar como centro de interpretación de la naturaleza, pero yo no quiero cosas provisionales para Cáceres». Sobre este proyecto alternativo reducido, es Mateos es claro: «No me gusta y así se lo he trasladado a la Fundación Lumbini, que sabe cuál es mi postura, y a la que he pedido que se garantice que lo que viene a Cáceres es el macrocomplejo budista».