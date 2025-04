Rafael Mateos: El hombre clásico que tiene su reino en Cánovas

La madrugada del 15 de junio de 2019 fue de infarto. Ciudadanos, que había logrado cinco concejales, negociaba a dos bandas con PP y PSOE. ... Cuando todo el mundo pensaba que Rafael Mateos empuñaría el bastón de mando hasta 2023 surgió la sorpresa. El candidato popular prefirió no replicar el 2+2 de Badajoz, dos años de Partido Popular y dos años de Ciudadanos, por no parecerle óptimo trocear el mandato y repartirse así la ciudad. Con siete concejales se fue a la oposición, pero todo el mundo le atribuyó nobleza, altura de miras. Ayer, este hombre nacido en Cáceres hace 42 años logró meterse en el bolsillo la mayor parte de los votos perdidos de Ciudadanos.

Rafael Mateos, que prefiere que llamen Rafa y así se presentó en sus carteles electorales, es el paradigma del hombre tranquilo. Poco dado a meterse en trifulcas, ha ejercido una oposición de perfil bajo, y solo ha pisado algo el acelerador este último año. Su entorno cercano destaca su templanza, lo cual, precisan, no debe confundirse con falta de carácter. «No pierde los papeles, sabe lo que tiene que hacer y lo hace», comentan los que le conocen. «Calmado, serio, prudente educado, implicado, honrado».

No es fácil que nadie le recuerde en algún renuncio ni en una salida de tono, dando un golpe en la mesa o contestando mal. De esa forma, discreta pero enérgica cuando se requiere, consiguió brillar el pasado miércoles en el acto central de la campaña popular en Cáceres, en el Serrano Macayo, delante de María Guardiola (su gran amiga y compañera de trayectoria política) y Alberto Núñez Feijoo. Logró que le arengaran las masas y meterse a su público en el bolsillo. «Y no pasa nada», coreaban los asistentes con cada afirmación que hacía el popular recordando las cosas pendientes y fallos de Luis Salaya. También dicen los que le conocen que no tiene ansia de poder. Sus detractores aseguran que demasiada poca, que ha estado muy cómodo en la oposición este tiempo.

Casado y padre de tres hijos pequeños (dos niños y una niña) Rafael Mateos encaja en el perfil de cacereño muy de la ciudad. Es frecuente verle pasear por Cánovas, su ecosistema natural. Camina con porte clásico y sin ninguna estridencia en el vestir. Lo más arriesgado que ha hecho recientemente es cambiar el modelo de sus gafas. No es raro que se pare a hablar con todo el mundo, y tiene una frase fetiche: «¿Todo bien?».

Los que le conocen subrayan que no ansía el poder y que se guía por la templanza

Es el cuarto de cinco hermanos, el único varón, y estudió en el colegio Licenciados Reunidos antes de llegar al instituto público Hernández Pacheco.

Familiar, coleccionista de relojes, lector de libros de historia, disfruta del contacto con los suyos y tiene su refugio particular en una casa de campo cercana a Cáceres en la que le gusta pasar tiempo. En verano, a Isla Antilla.

En 2004 se licenció en Derecho por la Universidad de Extremadura y luego logró una beca de la Unión Europea de especialización en Derecho autonómico. Trabaja como asesor jurídico del PP en la Diputación de Cáceres, un cargo eventual de confianza y que elige el propio partido.

Más información Ponle cara a los nuevos 25 concejales de Cáceres

Su trayectoria en el PP se remonta al año 1999, cuando se afilia a Nuevas Generaciones, donde fue secretario general de 2001 a 2006. Su interés por cambiar las cosas le empujó a participar en asociaciones juveniles universitarias. Llega al Ayuntamiento de Cáceres en 2015 de la mano de la alcaldesa Elena Nevado, de la que fue su hombre fuerte. Hasta 2019 fue portavoz del gobierno municipal y concejal de Seguridad. Tras anunciar que no formaría parte de la candidatura de Nevado por motivos personales, el Miércoles Santo de 2019 se anunció que se convertía en el número uno de la lista popular a la alcaldía, desplazando a Nevado.

No muestra predilección por la exhibición en redes sociales. En el último año ha incrementado sus publicaciones, en las que se recoge su actividad política. El sábado, día de reflexión, publicó una foto con sus tres hijos caminando por la calle San Pedro de Alcántara. Un tipo de familia, un verdadero clásico.