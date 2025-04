Nueve municipios extremeños de más de 5.000 habitantes, pendientes de los pactos

Celestino J. Vinagre Domingo, 4 de junio 2023 | Actualizado 05/06/2023 12:00h. Comenta Compartir

Negociación y calculadora. Los partidos políticos asumen que esta semana se deberá clarificar bastante qué alcalde o alcaldesa tomará el bastón de mando el próximo ... sábado 17. La falta de mayorías absolutas en ocho municipios extremeños de más de 5.000 habitantes centran las miradas en estos núcleos. En realidad, son nueve localidades porque en el Ayuntamiento de Cáceres el PP no tiene mayoría absoluta pero no hay duda de que Rafael Mateos lo hará, con o sin el gobierno de Vox. Aquí no hay duda.

Don Benito, Navalmoral de la Mata, Zafra, Olivenza, Miajadas, Jerez de los Caballeros, Calamonte, Aceuchal y Valencia de Alcántara son los territorios a seguir a la búsqueda de acuerdos de gobierno o de investidura. A estas alturas, ningún grupo político ha confirmado que los haya. El caso con mayor expectación reside en Don Benito (37.310 vecinos). El socialista José Luis Quintana ha ganado los comicios pero perdiendo la mayoría absoluta (9 ediles). Siempre Don Benito, partido creado contra la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, ha quedado segundo (7) y el PP, tercero, con 5 ediles. La llave de la gobernabilidad dombenitense reside en lo que haga el partido que dirige María Guardiola en Extremadura. En Navalmoral de la Mata (16.784 vecinos) el PSOE pierde y gobernará el PP aunque falta determinar cómo. Los populares suman mayoría absoluta con los dos ediles de Vox o los dos de su escisión, Liberales y Moralos. En Zafra (16.702 habitantes), Juan Carlos Fernández (PP) gobernará. El socialista José Carlos Contreras puede, sobre el papel, sumar apoyos con los independientes de Ahora Zafra (AZ) pero esta formación lo rechaza. Queda por ver si el PP dirigirá el Consistorio en solitario o en coalición con AZ. Alianzas En Olivenza (11.832 censados), Manuel José González Andrade (PSOE) ha perdido su mayoría absoluta al quedarse con 8 ediles, el PP suma 7 e IU, 2. Para que los populares accediesen al bastón de mando necesitan que les voten los dos ediles de la coalición de izquierdas. En una ocasión similar, con los socialistas en minoría, PSOE e IU firmaron un acuerdo que gobierno que duró la mitad de legislatura. En Miajadas (9.458 habitantes), el socialista Antonio Díaz ya ha gobernado en minoría. Hay antecedentes. Ahora lo hará presumiblemente otra vez -es el partido más votado- o quizás en pacto de gobierno con IU. El PP solo puede ganar la Alcaldía con el apoyo izquierdista. En Jerez de los Caballeros (9.167 vecinos), el alcalde será del PP. Raúl Gordillo ha ganado las elecciones y su lista tiene 5 ediles, 4 la del PSOE, 3 la de Podemos y Ciudadanos ha conseguido un edil. El pacto entre socialistas y morados no es factible. En la pasada legislatura funcionó un gobierno tripartito Podemos-PP-Cs que ahora no tiene visos de repetirse, siendo alcalde a Juan Carlos Santana (Podemos) hasta que los socialistas presentaron una moción de censura con una exedil del PP. En Calamonte (6.115 habitantes), el PP ha vuelto a ganar en votos por segunda vez consecutiva pero sigue dándose el mismo resultado que en 2019: empate de ediles, a seis, entre populares y socialistas y un edil de IU. En la legislatura terminada la popular Magdalena Carmona mandó en minoría. Tradicionalmente IU ha apoyado a PP en esta localidad pegada a Mérida. En Aceuchal (5.456 vecinos), la formación Compromiso por Aceuchal volverá a gobernar. Sergio Gordón se estrenará como alcalde y sucederá a su compañero Joaquín Rodríguez, regidor desde 2015. Compromiso tiene 6 ediles, 5 el PP y 2 el PSOE. Mientras, en Valencia de Alcántara (5.272 habitantes) la clave reside en lo que haga la Agrupación Independiente por Valencia de Alcántara (AIVA), que en una ocasión aupó al PP al bastón de mando. En el municipio fronterizo cacereño el PSOE ha obtenido 5 ediles, perdiendo la mayoría absoluta; el PP tiene 4, tres la AIVA y un concejal Vox. Color socialista en la mayoría de las entidades menores En la región hay 22 entidades locales menores, localidades que administrativamente dependen de un municipio matriz pero tienen un alto grado de autonomía al contar con Ayuntamiento propio. En la gran mayoría de ellas el alcalde o alcaldesa será socialista. El PSOE gobernará en Barbaño (dependiente de Montijo); El Torviscal (Don Benito), Entrerríos (Villanueva de la Serena); Hernán Cortés (Don Benito); Moheda de Gata (Gata); Palazuelo (Villar de Rena); Ruecas (Don Benito); San Gil (Plasencia); Vivares (Don Benito); Zurbarán (Don Benito) y Valdivia (VIllanueva de la Serena), la localidad de mayor población al rozar los 1.850 habitantes. Por su parte, el PP tiene alcalde en Azabal (Casar de Palomero); Valdehornillos (Don Benito); Gargáligas (Don Benito); Guadajira (Lobón); Los Guadalperales (Acedera); Valdeíñigos (Tejeda de Tiétar) y Valdesalor (Cáceres). Por su parte, en Navatrasierra (Villar del Pedroso) gobernará la agrupación independiente; Juntos por Extremadura en Torrefresneda (Gaureña) y Levanta, la marca de Extremeños, en Pradochano (Plasencia). En Puebla de Alcollarín (Villar de Rena) hay empate a votos entre PP y PSOE y el alcalde se determinará por sorteo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión