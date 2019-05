Monago sostiene que el PP no bajará más y no aclara si sigue Manzano, Monago, Carrón y Teniente, ayer en la sede regional del PP tras los resultados. :: brígido Destaca que su formación triplica a Ciudadanos en cuanto a diputados y seguirá estando al frente de la oposición CELESTINO J. VINAGRE Lunes, 27 mayo 2019, 08:16

El Partido Popular asume su derrota y se da un margen de tiempo antes de despejar algunas incógnitas para la nueva legislatura que comienza en junio. Entre ellas si habrá cambios en la presidencia que ahora encabeza José Antonio Monago, reelegido hasta marzo de 2021 como líder de los populares extremeños. Al mismo tiempo lanza el mensaje de que Ciudadanos, en auge, no ha logrado sobrepasar en apoyos a la formación y que el PP ha tocado techo, que no perderá más votos . «Vamos a liderar la oposición», sentenció Monago en la sede regional del PP al filo de la una y diez de la noche.

«El PP no ha obtenido los resultados que nos hubiera gustado», se arrancó el presidente del PP regional, rodeado de buena parte de la dirección autónomica representada por el secretario general, Fernando Manzano, Cristina Teniente, Luis Alfonso Hernández Carrón o Juan Parejo. Monago felicitó a Vara por sus resultados pero, a continuación, desgranó los apuntes positivos que ha tenido para el PP una negativa jornada electoral.

«Hemos conseguido mayoría absoluta en algunos de los municipios más poblados, como Plasencia, Coria, Los Santos de Maimona, Azuaga, Fuente del Maestre o Jaraíz de la Vera», indicó a la vez que quiso valorar que, aunque el PP haya perdido diez puntos respecto a los resultados de las elecciones autonómicas de 2015, ha mejorado los resultados obtenido por las listas de Pablo Casado presentadas para el 28 de abril.

Al mismo tiempo, vio factible conservar las Alcaldías de Badajoz, Cáceres o Almendralejo, algunos de los municipios en los que el PP no solo ha perdido la mayoría absoluta de la gozaba sino que incluso ha sido superado por los candidatos del PSOE.

Dudas

«Partíamos de una realidad muy negativa, el 21% de votos del 28 de abril, y ahora estamos en el 27. Hemos subido», avanzó antes de mencionar a Ciudadanos en su reflexión. «Vamos a liderar la oposición en Extremadura. Con ilusión y con humildad. Triplicamos a los terceros y no ha habido 'sorpaso'. El 'sorpaso' verdadero ha sido la mayoría absoluta del PSOE», expresó José Antonio Monago.

Para el expresidente de la Junta, el Partido Popular tiene una «responsabilidad tremenda. Somos el contrapeso fundamental a la mayoría absoluta de Vara. Seguimos siendo una fuerza con amplia representatividad». Monago piensa que la caída de votos, traducidos en escaños en la Asamblea, de su formación se ha acabado. Cree que el PP no bajará más.

«Hemos tocado techo con las elecciones generales del 28 de abril», sentenció en una sede regional en la que apenas había militantes. «Si hacemos las cosas bien saldremos adelante», agregó.

También en la noche electoral se acordó Monago de Vox, el partido que durante buena parte del recuento contaba con representación en el nuevo Parlamento regional y al final se ha quedado fuera. «Lo de Vox ha sumado para la mayoría absoluta del PSOE. Sus votos valen lo que valen», indicó.

Cuestionado por su futuro político, tras dos derrotas autonómicas consecutivas con acusada caída de votos desde que ganó en 2011, el presidente del PP extremeño dijo que no tenía decidido si se iba a presentar a la reelección para continuar al frente de los populares y menos aún si sería de nuevo candidato a la Junta en 2023. Monago, estatutariamente, es presidente del PP extremeño hasta 2021.

«No sé si me voy a presentar a la reelección. Queda todavía mucho tiempo. Es algo que no me lo planteo ahora. Lo tendría que hablar con mucha gente, aquí y con la dirección nacional», señaló.

En todo caso, Monago considera que tras unos resultados como los que ha obtenido su formación en los comicios del 26 de mayo «no es el momento de cambios drásticos».