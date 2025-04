Miguel Ángel Gallardo revalida su mayoría absoluta en Villanueva de la Serena

Miguel Ángel Gallardo gobernará en Villanueva de la Serena por sexta legislatura consecutiva después de lograr una nueva mayoría absoluta con 8.481, esto es ... el 61,38 por ciento de los votos para obtener 14 concejales. La corporación municipal, de la que salen Ciudadanos y Podemos, se completa con un Partido Popular que pasa de 4 a 6 concejales con 3.686 votos y la entrada de VOX, con un concejal después de lograr 828 votos. Unidas por Villanueva, con 600 votos, pierde el edil que obtuvo en 2019.

«Siento profundo agradecimiento, después de veinte años de alcalde, con cinco mayorías absolutas y ahora una sexta; no tengo palabras, solo gratitud y sobre todo responsabilidad para trabajar, trabajar y trabajar», expresaba Miguel Ángel Gallardo al diario HOY poco antes de la medianoche mientras en la sede del PSOE villanovense se seguían los resultados en el resto de Extremadura. «Me emociono porque francamente no está siendo una noche fácil para los socialistas», analizaba sobre los resultados a nivel regional, «se están perdiendo muchas ciudades y cuando esos resultados son tan malos uno no puede estar feliz; pero sí por la parte que me toca, por el agradecimiento de tener una deuda enorme con una ciudad que siempre te apoya».

Decisión en Don Benito

Una de esas ciudades es Don Benito, donde el PSOE pierde la mayoría absoluta y la irrupción de Siempre Don Benito amenaza el proceso de fusión que, para Gallardo, queda abierto. «Hacer una lectura tan en caliente es difícil, pero en Don Benito no había elecciones, era un referéndum», aseveró, «ahora deben ser los partidos políticos los que decidan qué gobierno conforman y después si se sigue adelante, respeto mucho la decisión de los dombenitenses y ellos deben decidir el futuro que quieren»

Sobre la entrada de Vox a la Corporación municipal en Villanueva de la Serena, Gallardo muestra su «máximo respeto y lo que deseo es que vengan a construir».