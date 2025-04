Los mensajes racistas y homófobos del candidato de Vox en Villanueva de la Serena

El empresario Andrés Oliva encabeza la lista de Vox a las elecciones municipales en Villanueva de la Serena y en su perfil de la red ... social Twitter, antes de ser candidato, se podían leer mensajes racistas y homófobos.

«Tiene cojones que cuatro negros subvencionados (sí he dicho negros) sean capaces de salir a la calle a reivindicar algo a lo que no tienen derecho… Mientras millones de españoles callamos sumisos… ¿Qué coño nos pasa?», se podía leer en su perfil el 13 de diciembre de 2020 como respuesta a un tuit publicado por otra cuenta que actualmente aparece como suspendida en Twitter.

«Lo poquito que nos permita tener este Gobierno social-comunista… nos lo arrebatarán los negritos islamistas… Hay que espabilar amigos!», decía en otro tuit en julio de 2020. Era un mensaje al hilo de un vídeo con temporeros de un asentamiento de Albacete afectado por un brote de covid. Se les veía cortando varias calles de la ciudad tras saltarse el confinamiento.

También en 2020 se podían leer mensajes como «nada como ser maricón para que te disculpen las meteduras de pata con este gobierno» o «va un maricón, un jorobado y un inútil… que no es un chiste que es el gobierno».

Insultos

En octubre de 2021, insulta en un tuit a Guillermo Fernández Vara. «Qué vergüenza de perros rastreros y sumisos… sobre todo el de mi tierra, el baboso Vara», se puede leer en su cuenta como respuesta a un usuario que critica al presidente de Aragón, al de Castilla la Mancha y a Vara.

También ha habido mensajes en los que alababa al dictador Franco. Tanto es así que en uno escribe «viva Franco».

En su perfil de Twitter (@andresproyecto), Oliva se presenta como «consultor de negocio, respeto, justicia y libertad, además de candidato de Vox».

«Son declaraciones que pueden parecer un poco fuerte, pero no tengo animadversión hacia nadie», dice Oliva

Todos estos mensajes aparecen en la cuenta de Andrés Oliva antes de que la formación política de Vox realizara la presentación oficial del candidato a la alcaldía de Villanueva de la Serena. Sin embargo, han sido recuperados por usuarios de la red social en estos últimos días como Javier Sánchez Luque.

Este diario se ha puesto en contacto con Oliva y, en conversación telefónica, ha reconocido los mensajes, pero dice que «están sacados de contexto y comentados para descalificar en el año 2023», cuando se presenta a la alcaldía.

«En 57 años que tengo no he tenido ningún problema en cuanto a cuestiones racistas, homófobas o de cualquier otra índole que pueda ser violencia. Las personas que me conocen saben que no tengo ningún tipo de odio a nadie por sexo, raza o religión», dice. «Cuando hice esos tuits, dentro de una conversación, por una serie de cuestiones que estaban pasando en España, no pertenecía a ningún partido», añade.

Reconoce que «son declaraciones que pueden parecer un poco fuerte», pero, matiza, «no tengo animadversión hacia nadie y se dice en un contexto en el que veo que se está rompiendo la igualdad entre las personas que convivimos en España». Concluye que «lamentablemente», sus mensajes, «no han sido lo políticamente correctos que debieran ser». Afirma que si ha ofendido a alguien no es su intención. «No es mi forma de ser», dice.