El grupo que cierra filas con la líder

La noche del 28-M una María Guardiola con la bandera de Extremadura a modo de capa de súper heroína levantaba el puño en ... señal de victoria en la plaza de Luis Chamizo de la capital autonómica. No estaba sola. A su lado, aplaudiendo, jaleándola y acompañándola en ese momento de euforia se encontraba su grupo más cercano, el que cierra filas con una líder reciente (solo lleva 10 meses presidiendo el PP) que ha conseguido un resultado por el que nadie hubiera apostado solo unos meses atrás. Caras veteranas o nuevas en el tablero político que, si finalmente consigue desbrozar el camino para llegar a ser presidenta de la región, ostentarán, probablemente, cargos de gobierno. Un mosaico de rostros algo difusos aún con los que nos familiarizaremos.

La ex alcaldesa de Cáceres Elena Nevado, la vicesecretaria general del PP extremeño, Cristina Teniente, portavoz popular en la Asamblea, Mercedes Morán, responsable de Agricultura y PAC del PP a nivel nacional o Elena Manzano, vicesecretaria de Economía y Hacienda, rodeaban a Guardiola en esta foto histórica de la que puede llegar a ser la primera presidenta de la región. Y también, a su lado, Abel Bautista, secretario general del PP extremeño, el número dos que completa el tándem de la cúpula popular en la región.

Abel Bautista es la persona a la que la presidenta popular hace partícipe de sus decisiones

La veterana Cristina Teniente supone el nexo de unión entre el antiguo y el nuevo PP

Del congreso del pasado 16 de julio salió un comité ejecutivo variado y equilibrado entre territorios, pero más allá de este órgano, de esta oficialidad en forma de lista, hay una cuestión de química y hasta de cercanía física que rige las organizaciones humanas. Se tira, en no pocas ocasiones, de lo que se tiene cerca y de lo que se conoce. Tiene que haber afinidad, además de otras cosas.

A Guardiola, señalan voces de su propio partido, «no se le ha impuesto ningún nombre». No es un secreto que en este grupo de confianza hay personas unidas a María Guardiola por amistad además de por coincidencia política, como Elena Manzano, pero desde la formación se señala que Guardiola nunca confiaría un cargo o un puesto relevante a alguien que no fuera competente. Con Manzano se la ha visto habitualmente durante la campaña y antes. Juntas fueron, por ejemplo, a la manifestación del 8-M en Cáceres.

En su comité (que renovó en un 80%) hay seis cargos destacados de Badajoz y otros tantos de Cáceres. Están los dos presidentes de los PP provinciales, tanto de Cáceres como de Badajoz, Laureano León y Manuel Naharro. Abel Bautista es concejal de Quintana de la Serena y Pedro Pablo González primer edil de Pueblonuevo, encargado de atención a los municipios. Tina Rodríguez, alcaldesa de Fregenal fue nombrada responsable de Estrategia y Comunicación, mientras que la ex senadora Teresa Tortonda es la responsable de Acción Social y Mercedes Morán de Agricultura.

Esto por la parte de Badajoz. Por parte de la provincia cacereña en ese comité están los que han sido concejales populares junto a Guardiola en el Ayuntamiento de la capital, José Ángel Sánchez Juliá y Elena Manzano, el alcalde de Coria, José Manuel García Ballestero, Elena Nevado y Cristina Teniente. Un gran peso del municipalismo y la experiencia en otros cargos políticos han sido las claves para configurar este equipo. En alguna ocasión Guardiola ha manifestado que quiere mirar a Extremadura «con ojos de alcaldesa», algo que se deja ver en esa selección de alcaldes de las dos provincias. La presencia de las mujeres es palpable en una presidenta que esgrime la bandera del feminismo y que defiende tesis más audaces que las de la media ideológica popular .

Teniente, que fue vicepresidenta y consejera de Empleo durante el mandato de José Antonio Monago representa, según indican voces del partido, ese nexo entre el antiguo y el nuevo PP. A sus 56 años atesora una gran experiencia en la administración local y regional. Si por algo se caracteriza María Guardiola es por haber emprendido una renovación profunda en el partido que no gustó del todo a los llamados 'pata negra' de la formación y que no han conseguido ahora un papel relevante. Pero, de alguna forma, no se deja de lado el legado de épocas anteriores ni se quiere que sea un PP completamente 'ex novo'. Cristina Teniente es junto con Elena Manzano las que han coordinado el programa de gobierno del 28-M.

En la foto de los que se pueden sentar en un eventual consejo de gobierno de Extremadura presidido por María Guardiola destaca Abel Bautista, que fue el número 1 a la Asamblea por Badajoz. El 15 de julio del año pasado la propia María Guardiola se encargaba de darlo a conocer en sus redes sociales. «Es abogado y asesor jurídico en el grupo popular en la Asamblea. Es discreto, trabajador, moderado y con gran capacidad de negociación», escribía la líder popular. Si hay alguien con quien comparta el día a día y sus decisiones, es este hombre.

Supone un relevo generacional, con 36 años recién cumplidos. Ha sido el director del comité de campaña, en la que se ha acompañado en Badajoz con Manuel Naharro y Juan Luis Rodríguez Campos en la de Cáceres. Completan el comité Mercedes Morán, Elena Nevado, Pedro Pablo González, José Manuel García Ballestero, Cristina Teniente, Elena Manzano, Hipólito Pacheco, Teresa Tortonda, Tina Rodríguez, José Ángel Sánchez, María Dolores Marcos y María del Pilar Gómez de Tejada. Se trata, según fuentes del PP, de un grupo de trabajo creado específicamente para abordar el periodo electora que concluyó el 28 de mayo. El armazón principal es el del comité de dirección.

Bautista es licenciado en Derecho, trabajó dos años como abogado laboralista en Garrigues antes de llegar a la Asamblea de Extremadura y está casado con la jerezana Gema Cortés, diputada autonómica en las últimas tres legislaturas, y ex portavoz del PP regional y ex presidenta regional de Nuevas Generaciones.

Cáceres

María Guardiola está camino de romper con uno de los tópicos habituales de la política en la región, consistente en que es imposible lograr que sea elegido un presidente, una presidenta en este caso, de Cáceres.

Hasta ahora todos los que han encabezado los gobiernos de Extremadura han sido de la provincia de Badajoz. Más allá de los equilibrios necesarios, el equipo que procede de Cáceres es relevante y muy visible. Elena Manzano y José Angel Sánchez Juliá proceden de su periodo en el Ayuntamiento de Cáceres, de donde Guardiola renunció como concejala el pasado mes de julio de 2022. Emocionada, dijo al despedirse que llevaría los intereses de la ciudad a la Asamblea de Extremadura. Elena Manzano es doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura y profesora de Derecho Financiero en esa facultad donde ha ocupado el cargo de Responsable de Calidad y Relaciones Internacionales. Se postula, si finalmente llega a la presidencia de la región, como posible consejera de Economía y Hacienda.

José Ángel Sánchez Juliá, diplomado en Ciencias Empresariales por la UEx, fue diputado autonómico durante dos legislaturas donde fue Portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, así como Coordinador de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda. Estos últimos cuatro años ha sido concejal del Ayuntamiento de Cáceres, en la oposición.

Otra de las figuras cercanas a María Guardiola es José Manuel García Ballestero, arquitecto técnico y durante 12 años alcalde de Coria, que dejó su cargo para entrar en el proyecto regional de María Guardiola.

Política de larga trayectoria es Elena Nevado, que fue alcaldesa de Cáceres durante dos legislaturas, desde el 2011 hasta 2019. Fue senadora de 2011 a 2015. Abogada de profesión ha desempeñado el cargo de portavoz de Sanidad en la Asamblea de Extremadura durante los últimos cuatro años. Muchos la señalan como futura consejera de Sanidad.

Nombres que si se resuelve a su favor la papeleta que tiene ahora entre manos Guardiola, que se debate ahora entre la línea que le impone su partido y la negociación con Vox, pueden convertirse en habituales del día a día en la gestión de la región.