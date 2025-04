Gragera guarda en secreto el reparto de delegaciones

Badajoz rindió homenaje este martes al comendador, Rui Nabeiro, y una de las conversaciones más repetidas iban sobre el Ayuntamiento. ¿Se sabe algo de ... las delegaciones?

La respuesta oficial es que no. El alcalde, Ignacio Gragera, no dice nada. Podría haber presentado a los nuevos encargados a los concejales de cada área para que fueran haciendo el traspaso, pero no lo ha hecho. «Hay una opacidad tremenda, ellos lo sabrán, pero nadie suelta prenda».

Diversas fuentes apuntan a que el reparto de concejalías se conocerá a mediados de la próxima semana, a partir del martes. Este sábado, día 17, se constituye la nueva corporación. El primer pleno que se celebre será el de organización municipal, donde se aprobará qué concejales tendrán sueldo municipal y el dinero que se entregará a los grupos para su funcionamiento. Se espera que el alcalde diga después qué hará cada edil.

El alcalde debe tener el reparto hecho en su cabeza. Lo normal es hacer la candidatura para ganar e ir encajando perfiles. «Otra cosa es que después vengan cosas sobrevenidas, como la posible marcha de Antonio Cavacasillas al Congreso», explican algunas fuentes. Gragera ya ha dicho que lo conviente que se centre en el Congreso, así que tendrá que buscar otro primer teniente de alcalde entre quienes son de su entera confianza.

Se da por hecho que el 'superconcejal' de estos últimos cuatro años seguirá siéndolo. Carlos Urueña, que es de la máxima confianza de Gragera, seguirá teniendo un peso determinante. A él corresponden todas las actuaciones con Vías y Obras, Bomberos, Accesibilidad Municipal, Desarrollo Económico, Protección Ambiental y Urbanismo. Hay quien apunta que quizás le retiren Urbanismo para que controle el resto de delegaciones involucradas en las obras, como Gabinete de Proyectos y, por tanto, la revisión del proyecto de la piscina de la margen derecha. Parques y Jardines podría estar sobre la mesa, pero conlleva muchos problemas de personal.

Eladio Buzo es el responsable de Hacienda, pero Gragera cuenta con la incorporación de Javier Gijón, economista encargado de controlar las finanzas de empresas y con experiencia en Feval. Podría coger el testigo de Buzo, quien, cuentan, tiene cada vez más cara de Policía Local. El alcalde no ha tenido concejal para esta última delegación desde que cesó a María José Solana hace un año.

Como Gragera no habla de las delegaciones, los círculos del Ayuntamiento hacen sus apuestas. Sobre todo, entre los once nuevos, contando con que Cavacasillas se irá al Congreso. Por ejemplo, a José Antonio Casablanca se le vio en el concierto de clausura de las Escuelas de Música y, por eso, le adjudican Cultura. O, como es murguero, otros le ven organizando el Carnaval. A Juan Parejo, reconocido corredor, le ven ya dirigiendo la FMD. Aunque hay otra runner en el equipo, Elena Salgado, a quien otros ven más en Servicios Sociales.

En cambio hay quien ve en esta delegación, que tradicionalmente ha ido unida a Mayores, a Mariema Seck. La número tres de la lista, la más joven con 25 años, tiene papeletas porque tiene un perfil social al haber sido profesora de Religión y estar involucrada en movimientos pastorales. Pero precisamente por ser la más joven hay quien la encuadra en Juventud.

Hay áreas que no lucen nada y conllevan muchos dolores de cabeza, como Recursos Humanos. Casi todas las delegaciones tienen problemas de personal y esta delegación es el corazón de todas las peticiones, reclamaciones salariales, etcétera. Para esta nadie nombra candidatos. Otras áreas, en cambio, parecen feas pero quienes las dirigen terminan cogiéndoles cariño, como Cementerios. Cualquier reforma que se haga, luce mucho. O Limpieza, que está privatizada con FCC, pero tiene concejal. Las hay más pequeñas, como Sanidad, Colegios, Protección Animal o Estadística.

Galea y el Casco Antiguo

Hay quien ve a Rubén Galea entre Patrimonio Histórico, Consorcio y Turismo. Muy activo en redes sociales, habla mucho del Casco Antiguo. Galea procede de Badajoz Adelante, igual que José Luis González, de profesión recambista de vehículos y, como el resto, pendiente de destino.

Para Gema Cortés, diputada en la Asamblea durante varias legislaturas y que aterriza en el Ayuntamiento como número cuatro, no hay apuestas. Sol Giralt trabaja actualmente como cargo de confianza de Gragera en el Ayuntamiento y en unos días dará el paso a concejala. En su curriculum consta que es especialista en logística y hay quien la ve en Comercio, que ha sido en estos años determinante y que tiene un reto en el apoyo a las tiendas tradicionales. A Ana Casañas hay quien la ve en cualquier área, menos en Compras y Contratación, que es el servicio donde trabaja como administrativo. Y si Cavacasillas se marcha al Congreso, entrará Teresa Flores, maestra en las Josefinas, y con ganas de trabajar.

De lo poco que ha dicho el alcalde sobre el equipo es que no liberará a todos. No habrá 14 ediles a sueldo de 4.200 euros brutos por 14 pagas como ahora. Pero, eso sí, puede enviar a algunos a la Diputación con su correspondiente extra salarial. El PP tiene cuatro por el partido judicial de Badajoz. Aquí hay otra apuesta, donde muchos ven a dos por la ciudad.