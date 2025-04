«Comencé a pensar en presidir el partido cuando mi nombre apareció en la prensa»

Su candidatura fue la única que concurrió al congreso en el que los populares eligieron a su nuevo líder en la región. María Guardiola se ... convirtió en presidenta del PP de Extremadura en julio de 2022 con un respaldo del 97,7% de los votos.

–¿Quién le propone que sustituya a José Antonio Monago?

–Nadie de manera directa. Fue un poco culpa de la prensa. En esas quinielas que hacéis apareció mi nombre y mucha, mucha gente me llamó y me animó. Y entonces con el entorno más cercano, mis compañeros en el ayuntamiento de Cáceres, tomo una decisión que reflexioné mucho con mi marido, con mis hijos, que entonces tenían 12 y 15 años, pero que son maduros y hablo de todo con ellos, y, por supuesto, con mi madre. Y decidí afrontar un reto apasionante y que creo que va a salir muy bien.

–¿Qué opinión le merece el trato dado por su partido a Fernando Pizarro?

–Desconozco que alguien le haya dicho que se retirara de nada y yo jamás entendí el proceso como un enfrentamiento con un compañero al que admiro y tengo un inmenso cariño. En ningún caso esto ha supuesto un enfrentamiento con nadie. Estamos en un momento bueno, somos un partido unido.

–Menos en Mérida y Navalmoral de la Mata. ¿Valdés y Vega no eran buenos candidatos?

–Manejábamos encuestas en esos momentos que no eran buenas y se habla con ellos, con absoluta transparencia, se les explica y se les hace sentir parte del proyecto. Pero cuando uno solo se ve en una parte, tenemos un problema.

–¿Por las encuestas han fichado a un tránsfuga en Badajoz?

–Hemos fichado talento. Ignacio Gragera no es un tránsfuga. Las personas, en la vida, lo normal es que podamos cambiar de opinión. Uno no nace y muere pensando siempre lo mismo, porque eso sería horrible.

–¿Por qué mantiene a históricos como José Antonio Monago, Cristina Teniente o Laureano León?

–José Antonio Monago lo ha dado todo por el partido y por Extremadura. Cristina Teniente es un valor fundamental para mí. Y Laureano León es el presidente del partido en la provincia de Cáceres.

–¿Por qué su renovación ha afectado más a Badajoz?

–Porque mi equipo, el que yo elijo dentro del partido, tiene más peso en Cáceres que en Badajoz, y como en las listas continúa el equipo de dirección que yo elijo en el congreso, pues por eso la renovación afecta más a Badajoz.

–¿Por qué tiene más peso Cáceres?

–Intenté coger perfiles para cubrir todas las áreas y personas que podían remar en la visión del proyecto que yo tenía para el partido y para la tierra.

En clave personal

–¿Qué le llevó a participar en política?

–Siempre he sido simpatizante del PP, me afilié cuando me llamó Monago para ser secretaria general de Economía y Hacienda y entré en la dinámica del partido.

–¿Cuál es el reto más importante en la vida que ha afrontado hasta ahora?

–Si no entendemos como un reto ser madre, que para mí es más un regalo divino, he tenido mucha suerte con los hijos que he tenido y el reto es intentar estar a la altura y transmitir a mis hijos los mejores valores, porque quiero que sean buenas personas sobre todo, responsables y que se quieran y se cuiden, mi mayor reto es este en el que estoy ahora, el retazo de llevar a Extremadura a lo más alto.

–¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

–Me encanta ir al campo con mi familia y con mis amigos. Cuando vamos, damos un paseíto, comemos bien, tomamos algo, ponemos musiquita y disfrutamos muchísimo. También me gusta mucho viajar, aunque hace tiempo que no lo hago.