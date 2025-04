La Fiscalía investiga una denuncia del PSOE por posible fraude electoral del PP en Casares de las Hurdes

La sección territorial de Plasencia de la Fiscalía de Cáceres ha encargado a la Guardia Civil que investigue una denuncia presentada por el PSOE por ... un posible fraude electoral cometido por un candidato del PP en Casares de las Hurdes. El ministerio público también ha informado a la junta electoral de zona de Plasencia de esta denuncia, en la que el PSOE acusa al candidato popular de haberse se llevado la documentación del voto por correo de dos vecinos del municipio hurdano. Los hechos ocurrieron en presencia de testigos y existe además al menos un vídeo.

Según consta en la demanda, firmada por el secretario provincial de organización del PSOE, Eduardo Béjar, el actual teniente de alcalde y número dos de la lista del PP en Casares de las Hurdes, Miguel Ángel Domínguez, se presentó el pasado lunes 15 de mayo en una casa del municipio y pidió a la persona que le abrió que le diera tanto su voto por correo, cuya documentación había llegado ese mismo día, como el de un primo suyo que en esos momentos no estaba en el domicilio.

Según la denuncia del PSOE, el ocupante de la vivienda estaba temblando por los nervios y se vio sobrepasado por la situación, de manera que entregó los papeles al candidato del PP, que acto seguido se marchó del lugar. También señala que Miguel Ángel Domínguez llegó a la casa en el coche de la Mancomunidad de las Hurdes, de la cual es trabajador, y en horario laboral. Menciona además la presencia de varios testigos y que candidato hizo caso omiso a las advertencias de que lo que estaba haciendo era ilegal, tal y como se aprecia en el vídeo.

374 habitantes Según los últimos datos del INE publicados en 2022, el número de habitantes de Casares de las Hurdes es de 374, 9 menos que el en el año 2021.

El PSOE destaca en su denuncia la gravedad de lo ocurrido, pues estas dos personas ya no podrán votar porque la solicitud del voto por correo impide hacerlo presencialmente en la mesa electoral. Expresa además sus sospechas de que no se trate de una acción aislada, e insinúa que los dos vecinos habrían sido coaccionados anteriormente para que votaran a favor del PP. De hecho, pusieron un domicilio de Vegas de Coria para recibir el voto por correo, sin que el denunciante se explique cómo pudo tener conocimiento el candidato popular de ese cambio.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, preguntado por este caso, considera que «es una golfada por muy temprano que se levanten. Ahora, una golfada que forma parte de unos hechos muy puntuales. ¿Y qué hay que hacer con los golfos? Pues acabar con ellos. ¿Y cómo acaba con ellos la democracia? Pues aplicando el Código Penal. Y eso es lo que hay que hacer».

El PP habla de «denuncia falsa»

Por su parte, el Partido Popular de la provincia de Cáceres ha tachado este jueves de «totalmente falso» que el teniente de alcalde de Casares de las Hurdes haya coaccionado a dos vecinos y usurpado su voto por correo. «Tal y como puede apreciarse en los vídeos difundidos, la denuncia no tiene ningún fundamento porque no hay coacciones, no hay compra de votos, ni siquiera hay votos en sí«, subraya el presidente del PP de Cáceres, Laureano León.

Según los populares, es el vecino es quien se dirige al representante del Partido Popular para que acuda a su casa y pide que le explique el contenido de una carta que ha recibido en la que desde el censo electoral le indican que no puede votar al no estar inscrito. «Cuando llega el concejal popular a su domicilio es grabado sin su consentimiento e increpado por quienes toman las imágenes. En ellas se aprecia que en ningún caso hay voto, no existe tal sobre de Correos, ya que como refleja la carta adjunta, no pueden votar al no formar parte del censo electoral», señala el PP.

«No hay compra de votos, ni de voluntades. Esto solo está en la cabeza de quienes graban un vídeo sin consentimiento de las partes y pretenden crear un relato falso, con el único objetivo de marchar la imagen del PP y de comparar este hecho con lo ocurrido en Mojácar, donde sí ha acudido la UCO», afirma el PP en su nota.

El Partido Popular anuncia que tomará «todas las medidas judiciales oportunas ante una nueva denuncia falsa».