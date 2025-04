Fernando Pizarro: el alcalde que pulveriza todos los récords

No ha habido un político igual en la ciudad y será muy difícil que alguien, en algún otro momento de la historia, repita su hazaña. ... El nombre de Fernando Pizarro permanecerá para siempre ligado a la ciudad en la que nació, creció, desarrolló su vida y gobernó. Una ciudad, Plasencia, que le profesa lealtad absoluta.

Este maestro de profesión tiene 48 años. La mitad de ellos los ha pasado en el ayuntamiento. Entró hace 24 años, los últimos doce ha sido alcalde y lo será otros cuatro más. Es el político que durante más tiempo ha dirigido la ciudad. Pero no es su único reto y, por eso, su hazaña no es solo ganar en cuatro convocatorias consecutivas, sumar 16 años de alcalde, sino hacerlo en todas y cada una de ellas con mayoría absoluta.

El pasado viernes, el último día de la campaña electoral, los medios de comunicación le pidieron que hiciera un balance de la misma y le preguntaron por el ánimo con el que afrontaba unos resultados que se intuían serían una vez más positivos para él.

«El balance es bueno claro, aunque son unos días en los que, en realidad, hago lo que habitualmente, estar en la calle con la gente», respondió Fernando Pizarro a la primera pregunta. «Los resultados los afronto también como siempre, con humildad y prudencia», contestó a la segunda. Y en ambas respuestas radica buena parte de su éxito.

Fernando Pizarro es alcalde de Plasencia casi las 24 horas de los siete días de la semana de los 365 días del año. Y una gran parte de ese tiempo lo dedica a estar con los ciudadanos, dentro y fuera del consistorio. Tanto es así que es casi imposible no solo encontrar a un placentino que no le conozca, sino a un placentino que no haya hablado con él en algún momento. En persona o a través de sus dinámicas redes sociales. Porque la frenética agenda que desde hace doce años lleva a cabo, hace que esté, casi literalmente, en todas partes. Allí donde haya una obra de teatro de un colegio, una entrega de premios de una asociación de un barrio, una reunión de antiguos alumnos, una asamblea de un colectivo social... Y de todo subirá fotos a sus redes. Y sus rivales le criticarán por ello, pero el alcalde hace tiempo que tiene claro que la popularidad en política es un plus, y ser accesible a los ciudadanos, otro de los buenos.

De trato cercano y palabra amable, pero con mando firme, ha logrado situarse por encima de las siglas de su partido. Tanto es así que se puede decir que no es el PP el que gana en Plasencia, sino Fernando Pizarro, el hombre que aglutina en torno a su persona votos por encima de ideologías, el político que se define de centro y moderado, que dice liderar un proyecto integrador en el que caben todos los colores, que quiso ser el líder de los populares extremeños, pero al que su partido le negó la oportunidad.

«Plasencia ha sido su segundo plato», le han afeado sus contrincantes políticos. Y tal vez ha sido así. Pero quizás los placentinos lo han entendido de manera diferente. Por eso posiblemente esta cuarta mayoría absoluta es distinta a las anteriores y tiene para Fernando Pizarro un sabor muy especial, el de una victoria que va más allá de las urnas, la que ha conseguido gracias al respaldo mayoritario otra vez de sus vecinos.