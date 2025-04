Fernández Vara: «Hemos ganado las elecciones, pero yo he fracasado»

J. López-Lago Lunes, 29 de mayo 2023, 02:19 | Actualizado 07:22h. Comenta Compartir

«Hemos ganado las elecciones, hemos ganado las diputaciones, pero yo he fracasado». Pese al primer análisis que ofreció ayer Guillermo Fernández Vara para animar a los militantes que lo acompañaban, el tono de derrota que manifestó el presidente de la Junta pareció anticipar su despedida de la política extremeña. Vara no quiso abundar sobre una dimisión más que probable cuando fue preguntado, y dijo que esta decisión la dejará en manos de la ejecutiva regional que tendrá lugar este martes.

Cariacontecido, Vara compareció pasada la medianoche y pidió a su equipo que se pusiera junto a él y levantara el ánimo. El candidato, recién derrotado por la mínima, parecía entero, pero al bajarse de la tribuna en la sede de su partido, en Mérida, su voz empezó a quebrarse en un ambiente de tristeza e incredulidad que suena a punto y final de su proyecto. Prácticamente se dedicó a animar a los compañeros de partido, abatidos prácticamente toda la tarde durante la parte final del escrutinio en una jornada funesta en la que se vertieron lágrimas y solo se escucharon aplausos cuando Vara salió de su despacho decidido a no esperar al escrutinio definitivo en lo que ya empezaba a ser una lenta agonía, una derrota que había que verbalizar cuando antes para creerse que acababa de llegar un cambio de ciclo.

Pese a que el PSOE ganó las elecciones de este domingo no podrá gobernar porque el bloque de derechas de PP y Vox suma un escaño más, 33. Pero para Vara esta ha sido una derrota sin paliativos. De hecho, han perdido seis escaños respecto a las últimas elecciones y él lo ha interpretado como un mensaje claro. «Los extremeños y extremeñas nos han dado la espalda y asumo toda la responsabilidad», declaró antes de recordar que esta «ha sido una legislatura difícil por la pandemia y por la guerra». Vara no se extendió demasiado en su comparecencia y quiso centrarse en los agradecimientos más que en un análisis de lo ocurrido. Tan solo reconoció que la mayor participación había beneficiado a la derecha.

60.000 votos menos

Los socialistas han perdido más de 60.000 votos respecto a las elecciones de 2019. Con todo, al presidente de la Junta y candidato del PSOE le pudo la prudencia y quizás la mínima esperanza que se puede albergar cuando todo su proyecto dependía que se moviera un solo escaño a su favor o bien este cayera del lado de Unidas por Extremadura (Podemos).

Por eso hasta las 12,37 horas en que el escrutinio parecía inamovible, al 95%, Vara no salió a hablar ante los medios, donde los populares empezaban a salir en la pantalla celebrando victorias en municipios como Badajoz, Cáceres, Montijo, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Coria,.. el ambiente en la sede era cada vez más pesimista y solo un vuelco de última hora en la Asamblea podía arreglar la noche.

Esto no pasó y todo fue a peor porque se sabía que si Vara no repetía victoria se iría. Al hablar , agradeció los momentos «de gratitud» que le ha brindado esta comunidad, como si ya hubiera decidido dejar su puesto al frente de los socialistas extremeños. Cuando fue preguntado por ello, reconoció que aún no había hablado con la candidata del PP, María Guardiola, quien seguramente se convierta en la primera mujer en presidir la Junta, cargo que Vara ha ocupado doce años. Tan solo dijo que felicitaba a todos los partidos políticos.

Sobre los grandes proyectos que su administración ha puesto en marcha en los últimos años y que no se han culminado, Vara comentó que espera sigan adelante. «Espero que no (se paralicen), que no me hayan votado no quiere decir que sigan muchos campos abiertos. Viene un tiempo lleno de oportunidades para esta tierra», insistió.

Por lo que sí dijo temer el todavía presidente de la Junta es por el proceso de fusión entre Villanueva de la Serena y Don Benito debido al vuelco electoral que ha ocurrido en la segunda localidad.

El de anoche fue un resultado que se vio venir desde que el escrutinio llegó a la mitad y las posibilidades de los socialistas empezaron a decaer después de un inicio de tarde muy optimista pese a la evidente entrada de Vox en la Asamblea. Luego, con dos tercios de los votos contabilizados, al PSOE ya no le llegaba para sumar con Unidas por Extremadura. En esos momentos, al filo de las once de la noche, hizo aparición en la sede regional del partido Antonio Rodríguez Osuna, que acababa de revalidar la alcaldía de Mérida.

Con cara seria, Osuna se metió en el despacho de Vara acompañado de Isabel Gil Rosiña. La sede del PSOE estaba en silencio, nada de aplausos para Osuna, que ahora mismo es el único, junto a Miguel Ángel Gallardo en Villanueva de la Serena, que ha conseguido retener poder para el PSOE entre las principales localidades de Extremadura.