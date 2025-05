Feijóo: «Sin palabra no hay política» El líder del PP reivindica «la política de la palabra» mientras Guardiola intentaba justificar su giro con Vox asegurando que su palabra «no es tan importante como el futuro de los extremeños»

«Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños». Así justificaba este viernes María Guardiola su cambio de opinión respecto a la imposibilidad de presidir un Gobierno en el que estuviera Vox a firmar un acuerdo que incluye una consejería para los de Santiago Abascal. Casi a la misma hora, Alberto Núñez Feijoo reivindicaba la «política de la palabra» comprometiendo el discurso de su baronesa extremeña. «En tiempos en los que la palabra de un político no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Sin palabra no hay política», señalóen un acto de precampaña en Madrid.

El líder del PP evitó en todo momento referirse al pacto, a pesar de que Génova ha tenido un papel relevante en la cesión de Guardiola. La dirección nacional pidió a la extremeña pisar el acelerador para alcanzar un pacto antes de la investidura del socialista Guillermo Fernández Vara, prevista para en víspera del inicio de campaña. Los populares no quieren que nada enturbie la contienda en la que Feijóo se juega el final de su carrera política.

«El PP ha permitido la entrada de Vox en los lugares en los que su voto afirmativo era imprescindible para lograr la investidura, y defenderemos nuestra legitimidad para gobernar en solitario donde somos la fuerza más votada y tenemos más escaños que toda la izquierda junta», justifican en la cúpula el giro de Guardiola.