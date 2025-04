«Exigiremos lo que haya que exigir», aclara Vox, listo para negociar con el PP en Cáceres

M. M. N. Jueves, 1 de junio 2023, 07:04 | Actualizado 08:49h. Comenta Compartir

«La voluntad es buena, pero eso no significa que nuestro hipotético apoyo no tenga contrapartidas». Son palabras de Eduardo Gutiérrez, próximo concejal y portavoz de Vox en Cáceres y candidato de esta formación a la alcaldía en las últimas municipales. Gutiérrez insiste en dejar la iniciativa con sus propuestas al PP, en la víspera de una negociación que aún no está abierta pero cuyo primer paso será una reunión, todavía no oficial, entre el propio Eduardo Gutiérrez y Rafael Mateos, presidente local del PP y próximo alcalde.

Desde Vox ya se había indicado que, de entrada, no se exige la presencia de sus concejales en el próximo Gobierno, pero Gutiérrez aclara que esto es algo que más adelante tampoco se descarta. «Vamos a escuchar y ver qué nos proponen, pero exigiremos lo que haya que exigir. ¿Entrar en el Gobierno de Cáceres? Esto es algo que analizaremos a medida que vayamos hablando», concreta.

Gutiérrez confirma que él y Mateos han mantenido contactos para verse en las próximas horas, este jueves o mañana viernes. Aún no serían negociaciones oficiales sino unas primeras conversaciones con vistas al posible acuerdo. La versión que se ofrece desde el PP es que se hablará con todas las formaciones, pero «no hay prisas».