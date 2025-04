El 'dream team' municipal, alcaldes que arrasan

Conocen por su nombre y apellidos a todo el censo electoral, a sus hijos y nietos. Realizan una gestión al frente de su pueblo incontestable ... y sus rivales políticos se puede decir que se presentan a las elecciones por presentarse. Son el 'dream team' del municipalismo extremeño, alcaldes que han hecho pleno en las elecciones locales del domingo pasado, cuando han obtenido todos los concejales posibles, normalmente cinco o siete –suelen ser corporaciones pequeñas–, por cero del rival, PP o PSOE según el caso. Esas mayorías aplastantes no suelen ser las primeras y llevan repitiéndolas cada vez que hay elecciones

El PSOE ha borrado a su rival directo en trece pueblos: Sancti Spíritus, Marchagaz, San Pedro de Mérida, Pescueza, Santa Marta de Magasca, Valdemorales, Portaje, Salorino, Carbajo, Talaveruela de la Vera, Tamurejo, Casas de Don Antonio, Higuera y Villa del Rey; y el Partido Popular ha hecho lo mismo en seis: Carmonita, Aldea del Obispo, Cabañas del Castillo, Casas de don Antonio, Rebollar y Huélaga.

En sus declaraciones, todos coinciden en que en pueblos pequeños (La media ronda los 400 habitantes) «no se vota al partido sino a la persona». También tienen en común que gestionan municipios donde la mayoría se dedica a la agricultura y la ganadería y la población es mayor. Por eso, los proyectos que los avalan cada vez que hay elecciones son reparaciones de caminos, pero sobre todo residencias de ancianos, velatorios o unos simples aseos en el cementerio. Es lo que les piden los votantes y ellos se lo dan.

PSOE Raúl Gutiérrez Santa Marta de Magasca

Raúl Gutiérrez Mariscal (PSOE) lleva dos mandatos seguidos sacando siete de siete concejales en Santa Marta de Magasca (271 habitantes), en la comarca de Trujillo. La primera vez que se presentó ya arrasó con 5 a 2 como independiente y el PSOE lo fichó. Tras dos elecciones más con 6 a 1, en 2019 dejó a cero a su rival y ahora lo ha vuelto a hacer, por eso aprovecha para reivindicarse. «El PSOE me fichó por el tirón que tenía, aunque luego no sea reconocido porque personas con peores resultados están en puestos de más responsabilidad en el aparato», decía esta semana Raúl Gutiérrez, de 46 años y que trabaja en una gestoría con su hermano.

Según dice, el PP no siempre presenta listas con gente del pueblo «y eso los vecinos lo saben», lo que le facilita victorias que él ha basado, relata, en tres proyectos estrella: un trasvase para mejorar la calidad del agua en 2015, una carretera nueva gracias a la Diputación de Cáceres y una residencia de mayores que va por la cuarta fase y prácticamente ha erradicado el paro femenino. Ahora quiere impulsar el turismo pues si ya vienen cazadores a su pueblo, ahora van a apostar por la ornilotogía y el ciclismo acondicionando rutas y casas rurales.

PSOE Antonio Sánchez Marchagaz

En Marchagaz (245 habitantes), en la mancomunidad de Trasierra-Tierras de Granadilla, su alcalde, Antonio Sánchez (PSOE) ha vuelto a sacar 5 de 5 concejales, como en 2019. Tiene 58 años y es su quinta legislatura. «Soy muy simple, estamos para servir», dice este alcalde que no tiene profesión actualmente ni cobra el Ayuntamiento, «aunque me dedico al pueblo al cien por cien», afirma.

Como el resto, subraya que en los pueblos se vota a la persona. «De este mandato creo que la gente ha valorado que arreglamos caminos, pistas, carreteras, y para un pueblo pequeño tenemos un centro de día que la gente agradece mucho. Por contra, lo peor ha sido la pandemia».

PSOE Alfonso Búrdalo Valdemorales

Otro pueblo de la provincia de Cáceres donde el PSOE ha hecho pleno es Valdemorales (197 habitantes), en la mancomunidad de Sierra de Montánchez. Alfonso Búrdalo (PSOE) es su alcalde, esta vez con 5 de 5 ediles tras quedarse hace cuatro años a un escaño de la 'manita'. Según dice, lleva en política desde 1991, cuando estaba en Moraleja antes de recalar en Valdemorales. Tiene 77 años, por lo que se trata del alcalde de mayor edad de la región. Búrdalo está vinculado al PSOE desde 1982. «La política en los primeros años de la democracia se vivía mucho más intensamente. Los ideales estaban por encima de todo, hoy se ha racionalizado y normalizado todo un poco más», analiza.

Este extremeño, que fue director en el colegio Moctezuma de Cáceres, no siempre triunfó en política. Sus primeras elecciones las perdió 4 a 3 con el PP y en 2003 ganó 5 a 2. Con este, que será su sexto mandato, habrá encadenado tres 5 a 0. «Llevamos diez años haciendo una residencia de mayores y el 1 de marzo la inauguramos, lo cual ha creado trabajo. También hicimos a principios de 2019 el velatorio que me pedían y hemos arreglado caminos para las fincas de los ganaderos y agricultores», explica este profesor de educación física jubilado en 2007 y que cree que para hacer política en la España vaciada hay que armarse de paciencia buscando financiación. «La despoblación tendría remedio si se preocupa la administración central dando servicio de toda clase a las poblaciones. Ya tenemos gimnasio y pistas polideportivas, pero no se termina nunca de hacer cosas porque no tenemos ingresos propios sino aportaciones de la junta, la Diputación o el Estado», apunta.

PSOE Manuel Moralo Sancti Spiritus

Manuel Moralo es alcalde de Sancti Spiritus (175 habitantes) tras sacar cinco ediles de cinco posibles. Su padre, Juan José, también fue alcalde tres mandatos, pero falleció en noviembre cuando su hijo ya le había tomado el relevo. Manuel, ahora con 38 años, ganó en 2019 4 a 1 y ahora 5 a 0. Su padre empezó ganando 3 a 2 después de que el PP ganara siempre en este pueblo y se despidió con 4 a 1 en dos ocasiones.

Él fue quien lo llevó a entrar en política. «Mi padre veía las cosas que se hacían en un pueblo donde no había nada, ni una simple pista. Y ahora tenemos piscina, pista polideportiva o de pádel. Este año la lista del PP ha sido con gente de fuera, no ha sido la primera vez y eso los vecinos lo notan».

El primer edil de este pueblito de la Siberia es conductor de profesión y opina que ser alcalde en un municipio así es difícil. «Son 24 horas y te quita mucho tiempo. En pueblos grandes no eres al primero al que llaman, pero aquí sí. De la política me gusta hacer el trabajo bien hecho y ver los frutos, y lo que menos el tema burocrático. Yo veía a mi padre y ni aún así te haces una idea, y la verdad es que todo ese papeleo complica concluir proyectos», confiesa.

De este mandato, la piscina municipal es de lo que se siente más orgulloso. Eso, cree, le ha permitido sacar 100 votos de un censo de 147. El PP obtuvo 6 y los demás fueron blancos o nulos.

PP David Gaspar Carmonita

El PP sacó en Carmonita (551 habitantes) 7 de 7 concejales, igual que hace cuatro años. Su alcalde es David Gaspar. «Fue una grata sorpresa porque no esperaba repetir una victoria así. Las elecciones son un examen donde los vecinos te ponen nota y no esperaba una nota tan alta». De los 383 votos que se emitieron en Carmonita, Gaspar se llevó 346 y 33 votaron al PSOE. «Representa una gran responsabilidad y ahora lo que me queda es conseguir la confianza de los que todavía no la tengo».

Según decía esta semana, entre los proyectos más importantes cita la construcción de una sala cultural, «pero lo que me ha llevado a este resultado es el trabajo diario a pie de calle y cara a cara con los vecinos».

PP Jesús Fernández Cabañas del Castillo

Cabañas del Castillo es un pueblo singular en Las Villuercas. Tiene 434 habitantes y su alcalde, Jesús Fernández (PP), lleva dos legislaturas consiguiendo 7 de 7 concejales. Ahora tiene 35 años, pero cuando se presentó con 28 ganó por la mínima al PSOE, 4 a 3. Según dice esta persona que no se considera un político al uso, «la cercanía» le ha hecho ganar votos cada cuatro años. Y el compromiso: «Estoy pendiente todo el día, toda la semana», asegura.

Sus proyectos más recientes para ganarse la confianza de sus vecinos han sido un velatorio, un comedor, un albergue, un museo, y una residencia de mayores de la que está a punto de comenzar la primera fase.

El problema al que se enfrenta cada día, dice, es que en realidad atiende a cuatro poblaciones pues Cabañas del Castillo tiene tres pedanías. «Por un lado, hay que saber repartir y por otro multiplicar todo por cuatro, como gastos de luz e infraestructuras», explica este ingeniero agrónomo que dejó su profesión cuando entró de alcalde hace 12 años. «Ahora tengo dedicación parcial de alcaldía y cobro 1.080 euros porque no tengo muchos gastos».

PP Antonia Vaquero Aldea del Obispo

También este pueblo cacereño gobierna el Partido Popular con holgura. Su alcaldesa es Antonia Vaquero. Se trata de Aldea del Obispo (305 habitantes), cerca de Trujillo, donde el PP ha conseguido los siete concejales en juego, reeditando una aplastante mayoría cuatro años después.

PP José Vidal Casas de don Antonio

Entre Mérida y Cáceres está Casas de Don Antonio (187 habitantes), donde José Vidal (PP) ha conseguido un pleno de cinco ediles que hace cuatro años se le resistió, cuando sacó cuatro concejales y el candidato de Ciudadanos solo uno. Esta vez, de 149 votos, Vidal consiguió 73, según la primera oleada de datos provisionales, por 38 del PSOE.

PSOE Dionisio Cordero Higuera

También el alcalde de Higuera ha debutado en esta lista de munícipes absolutos que han cosechado todos los escaños posibles. Son 102 vecinos y su alcalde, Dionisio Cordero (PSOE), ha conseguido los cinco ediles con el 68% de los votos en este pueblo cacereño al noreste de la comunidad.

PP Félix Díaz Rebollar

Por su parte, el alcalde de Rebollar, Félix Díaz, ha conseguido para el PP todos los concejales por primera vez en este pueblo del Jerte de 213 vecinos. En total han votado 154 personas y el candidato popular sacó 71 votos.

PSOE Rosa María Araújo Tamurejo

En Tamurejo (215 vecinos), casi en el límite con Ciudad Real, Rosa María Araújo ha revalidado el 5 a 0 que también logró en 2019. Esta vez la han votado 86 personas por 11 que lo han hecho al PP, que acorta ventaja pues en 2019 el resultado fue de 101 a 8.

PSOE Sergio Piris Carbajo

En Carbajo, Sergio Piris (PSOE), también ha vuelto revalidad su mayoría de cinco concejales y podrá gobernar sin oposición en este pueblo de la Sierra de San Pedro.

PP Álvaro Calvo Huélaga

En Huélaga el PP ha sacado cinco de cinco, como en 2019. Son 225 habitantes entre el Valle del Alagón y la Sierra de Gata y su alcalde, Álvaro Calvo, que entró en política en 2011, ha sido la tercera vez que saca 5 de 5 concejales en unas elecciones.

Antes se dedicaba a la construcción y al campo. Que este año el PSOE presentara gente de fuera le ayudó a ganar, pero sobre todo que él no distingue entre campaña y legislatura. «A mí me votan porque empezamos la campaña a partir del 17 de junio (fecha en que se constituirán este año las corporaciones locales)», señala Calvo, que cita un centro de día como su logro más reciente, el cual le ha costado 600.000 euros pagados con recursos de su Ayuntamiento. Para ello, explica su receta en un pueblo, como él dice, sin dehesa que explotar y con impuestos (IBI, rodaje y agua) que no suben desde 2011. «Aquí no cobra la corporación y hemos hecho inversiones para ahorrar. Tras cambiar las tuberías por otras de fibrocemento hemos ahorrado mucho dinero, igual que con el alumbrado público, por el que ahorramos todos los meses entre 2.000 y 3.000 euros. Al depósito del agua le hemos puesto placas solares por 15.000 euros, pero ahora gastamos 500 euros menos al mes. Se trata de hacer inversiones para gastar lo mínimo y que haya buena convivencia».

También cita una buena atención a los mayores, algo común en todos estos exitosos alcaldes rurales. «El centro de día se hizo porque la gente no quiere irse de su pueblo y hay que darle un servicio y que vayan a dormir a su casa, por eso pensamos en esto. Tiene 20 plazas, está a punto de abrir y ya está completo». Con un secadero maíz y una fábrica de pimientos de piquillo que en temporada demanda 80 empleos, termina de contentar a los vecinos de Huélaga.

PSOE Jesús Pérez San Pedro de Mérida

Es el mayor de los municipios donde un solo candidato ha arrasado. San Pedro de Mérida tiene 837 habitantes y allí el actual alcalde, Andrés Jesús Pérez, ha mejorado el 5 a 2 que le endosó al PP en 2019 para hacerse el domingo con los siete ediles de la corporación.

PSOE Agustina Fernández Pescueza

Agustina Fernández, 'Tina', cumple este domingo 50 años. Era concejala de Cultura, Juventud, Deportes y Festejos. Esta última área ha sido importante para Pescueza, población de 125 habitantes en el norte de Cáceres que se ha dado a conocer con el Festivalino. En estas elecciones fue la candidata a alcaldesa, aunque traía el viento a favor porque su antecesor ya logró un pleno en 2019 con 5 de 5 concejales, apabullante resultado que ella acaba de repetir.

'Tina' entró en política hace 28 años «porque me apasionaba y porque lo viví con mi hermano y mi familia, que eran de izquierdas de toda la vida». Considera que la gente le ha dado su apoyo porque en los últimos cuatro años ha trabajado duro. «Me preocupo y soy una persona comprometida y con ganas», dice esta autónoma que ha trabajado seis años con personas mayores y de administrativa.

PSOE David Ramos Portaje

No muy lejos, en Portaje (362 habitantes), David Ramos, sacó 7 de 7 para el PSOE. ha sido la primera vez que se presenta para alcalde después de ser concejal de Nuevas Tecnologías y Tradiciones. Tiene 34 años. «Hemos hecho un programa con los vecinos y lo que querían era que se arreglaran la calles, mejorar el saneamiento y la depuradora, así como el bombeo del agua del pantano, aseos en el cementerio y seguir pendiente de los mayores, tanto en la residencia como en la calle».

Esa idea de escuchar al pueblo la publicitó en las redes sociales bajo el título de 'La mesa camilla', lo que le valió la felicitación de su partido. Autónomo, el nuevo primer edil, que ha sacado 235 votos de 277, lleva el bar de la piscina, tarea que atenderá hasta noviembre antes de dedicarse en exclusiva a la alcaldía.

PSOE Álvaro Sánchez Cotrina Salorino

Álvaro Sánchez Cotrina se presentó a la alcaldía de su pueblo, Salorino, por primera vez en 2011. Tenía 22 años y le arrebató el poder al PP por 4 a 3. Después sacó seis ediles, luego los siete y en este 2023, de nuevo, siete de siete concejales posibles. La anterior legislatura ha sido diputado provincial al frente de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible y Turismo.

«Los candidatos tienen que ver un único pueblo, no hay un pueblo del PSOE y otro del PP, eso divide a la gente. Yo entré en 2011 y había dos pueblos. Hoy no, estamos unidos», dice este alcalde de 36 años cuyo mayor logro ha sido culminar una residencia de mayores con la ayuda de la Junta. «Da servicio a más de 40 personas que ya no se tienen que ir de su pueblo. La otra parte positiva es que da empleo a muchas mujeres».

PSOE José Flores Villa del Rey

José Flores Tapia (PSOE), también ha sacado un pleno, en su caso con 5 ediles de 5 en Villa del Rey, un pueblo cacereño de 136 habitantes de la mancomunidad Tajo-Salor. La primera vez que se presentó, en 2019, ganó 4 a 1 y dice que este año ni ha hecho campaña. «Solamente he enviado una carta a los vecinos con lo que hemos realizado y yo creo que la gente estaba contenta. El desempleo es casi cero y también hemos ampliado la residencia de mayores», comentaba esta semana este alcalde que es funcionario de la administración local desde hace varias décadas y se metió en la política activa «para devolverle a mi pueblo todo lo que ha dado y porque hacía falta en un pueblo tan pequeño».

PSOE Pedro Marín Talaveruela de la Vera

Por último, en Talaveruela de la Vera, 353 habitantes, Pedro Marín ha conseguido 7 de 7 concejales. La diferencia con muchos de los regidores actuales es que él acaba de debutar en política. A sus 55 años no ha sido ni concejal «Nací en Barcelona y me he dedicado al mundo del turismo, pero llevo 25 años vinculado a Talaveruela de la Vera, donde paso mis vacaciones y a donde llegué por amor», dice este alcalde que ha vivido en sitios como Madrid, Londres, París o Bruselas debido a su profesión.

Según cuenta, la anterior alcaldesa quería dejarlo y él, en verano, se postuló. Si ella gobernaba con cinco concejales a dos, él ha logrado el pasado domingo los siete en juego. «Lo asumo con responsabilidad y orgullo. Creo que ha sido porque en las municipales se mira a las personas, más que a las siglas, y de 214 electores 174 votaron a mi equipo (102 al PSOE en la asamblea). Cuando anuncié mi decisión han sido meses de diálogo intenso con los vecinos. El programa lo hicieron ellos y pedían, por la edad, mejores servicios sociales y sanidad (...) Como gran proyecto tenemos pendiente abrir la residencia de mayores, ya construida, y mejorar la atención a domicilio. El resto de proyectos serán para recuperar tejido empresarial», comentaba esta semana Pedro Marín, que ha dejado su trabajo para dedicarse por completo a ejercer de alcalde.