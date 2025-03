Una chupa de cuero para Guardiola «la guerrera»

Antonio J. Armero Cáceres Miércoles, 17 de mayo 2023, 07:28 | Actualizado 08:35h. Comenta Compartir

«Tiene carácter». Lo dicen algunos de los que conocen bien a María Guardiola. Y ese rasgo se atisba detrás de su trato cordial. Algo ... debe saber del asunto Juan Manuel Cruz (38 años, de Torremocha), que antes de la pandemia era cocinero en un geriátrico y tras ella es diseñador de moda. El pasado 30 de abril, ya en plena precampaña electoral, él participó en Cáceres en un encuentro con la lideresa del PP extremeño para hablar sobre diversidad. Y ese día, le regaló a la aspirante a presidir la Junta de Extremadura una cazadora que ahora le ha venido de perlas al partido, para incluirla en la agenda de la campaña. «Lo de hacerla en cuero es porque María es una guerrera, y no podía ser de otra manera», explica el artista, que cuando tenía catorce años ya vendía pendientes, lo que significa que ahora está viviendo el sueño de su vida. «Yo siempre he trabajado en la hostelería, que te genera mucho estrés y ansiedad, y cuando salía de mi turno de trabajo por la noche, en vez de acostarme me ponía a coser. Con el parón de la pandemia, me decidí a dar el paso de dedicarme a lo que más me gusta».

Se lo contó Juanma de la Cruz este martes a María Guardiola, que aprovechó su visita al taller de este cacereño simpático para lanzar su mensaje del día. Van ya cinco días de campaña, suficientes para que vayan quedando claro algunos elementos del guion de cada cual. En el caso del PP, la estrategia pasa por lanzar un mensaje en cada acto de campaña. Los expertos en marketing político los llaman impactos. Su programa propone que el colectivo trans pueda usar los vestuarios que desee El primer día (el pasado viernes) tocaron infraestructuras (con foto junto al socavón de la carretera Cáceres-Badajoz) por la mañana y sanidad (con el hospital Nuestra Señora de la Montaña a sus espaldas) por la tarde. El segundo día se fue al mercado y a un mercadillo y lanzó su mensaje sobre el comercio y los comerciantes. El tercero, en Plasencia, tocó despoblación y natalidad. El cuarto, impuestos. Y este martes, qué mejor que visitar a un joven emprendedor para resumir sus medidas sobre cómo retener el talento. O sea, cómo conseguir que gente como Juanma Cruz no se vaya de Extremadura. «Nos obsesiona la retención del talento», afirma Guardiola, que si llega a ocupar el lugar de Fernández Vara, pondrá en marcha tres programas «para retener el talento que tenemos y atraer al que se ha ido». El programa 'Cuota cero' beneficiará a los autónomos menores de 36 años; el 'Contrato y crezco' premiará a los autónomos que amplíen plantillas contratando a menores de treinta; y el 'Contrata la excelencia' bonificará a las empresas que incorporen a los mejores expedientes, sean universitarios o de FP. Ampliar La candidata, con la cazadora, la camiseta y en la mano derecha, el llavero con la inscripción 'La extremeña'. J. R. Este es el mensaje que la candidata popular quería colar en los medios este martes. El resto de partidos siguen una estrategia similar. Y si son capaces de no enredarse más de lo normal en cuestiones paralelas, acaban logrando eso que buscan: que su programa llegue a la gente. Porque seguramente, es el único modo de que lo conozcan, asumido que la molestia de ir a la web del partido y descargarse el programa electoral es algo que solo hacen los frikis del asunto o quienes no tienen más remedio, por ejemplo, quizás algún periodista desdichado. En la página 224 de 340 de ese programa está el capítulo titulado 'Diversidad', que incluye nueve medidas. Entre ellas, aprobar una estrategia regional para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares, un plan integral sobre educación y diversidad LGTBI o el compromiso de «adoptar las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos identificados en función del sexo, puedan utilizarse por las personas transexuales, transgénero e intersexuales». O sea, que por ejemplo, puedan elegir qué vestuarios públicos usar. Fuentes del sector aseguran que la legislación actual ya lo permite. Además de la cazadora, este martes le regalaron también una camiseta y un llavero, todo muy extremeño Ese apartado del programa del PP extremeño está ilustrado con varias fotos, la principal de ellas una en la que aparece Juanma Cruz en aquel acto del 30 de marzo con Guardiola. Ella aparece en esa imagen y justo debajo en otra vistiendo precisamente una cazadora de cuero negro. Pero esa no está personalizada como la que volvió a ponerse ayer, que lleva a la espalda sus iniciales en color verde claro y alegre tamaño. Y sobre esas dos letras (MG), dos palabras: 'La extremeña'. La chaqueta es una oda a la extremeñidad. Lleva una cigüeña, un mapa de la región, unas bellotas pacenses en una manga y unas cerezas pacenses en otras, una hoja de encina, la bandera verde, blanca y negra... «Es espectacular, me encanta», le agradece María Guardiola al diseñador, que devuelve el halago confesándole que sería «un privilegio» confeccionar un vestido «para la primera mujer presidenta de Extremadura». Dice Juanma Cruz que ya tiene en la cabeza el diseño que le haría. «Vara dijo que quería hacer una campaña limpia, pero se le ha debido olvidar» «Vara dijo que quería hacer una campaña limpia, pero se le ha debido olvidar», declaró ayer María Guardiola en Cáceres. «Ha dicho que nosotros somos 'La tómbola del maño' –siguió–, y yo querría decirle que esa por lo menos a veces toca, mientras que la suya no toca jamás, por muchas papeletas que se compren. Es una falta de respeto que el presidente del 'qué más da' hable de la tómbola del maño. En su tómbola lo que hay es un tren de juguete, un barco pirata capitaneado por Rodríguez Osuna, quirófanos inundados, carreteras hundidas...».

