Dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos y es una verdad irrefutable. Porque lo que resulta placentero para unos puede desagradar a ... otros. Estábamos deseando que el cielo echara agua de una vez y aliviara un poco la sequía que atormenta al campo, y a todos, y ahora que llega la lluvia hay quienes miran con preocupación para arriba y tal vez piensan, aunque sea bajito, que ya podría haberse esperado al lunes para aparecer. Porque se ha colado en el fin de semana que toca votar y resulta que, como arma poderosa que es, el agua puede influir en los resultados de este 28-M y acrecentar más la incertidumbre que los envuelve, cuando a priori se descartan las mayorías absolutas.

Al parecer, como se ha explicado en una información en este periódico, el agua puede afectar tanto a la participación de la jornada electoral como a la elección del partido político por parte de los votantes. Los estudios realizados al respecto indican que la participación en una jornada electoral tiende a ser menor en días lluviosos en los que los votantes, además, pueden optar por candidatos o partidos políticos percibidos como más conservadores o establecidos, en lugar de tomar riesgos con opciones más nuevas o desconocidas.

Así que es normal que entre nuestros políticos haya cierta preocupación, aunque no lo digan, por la influencia del clima este domingo en las urnas. Especialmente por el lado de la izquierda, porque los diferentes análisis que se hacen del comportamiento electoral tienden a poner de manifiesto que el votante de perfil conservador suele movilizarse más que el progresista. Tal vez por eso el candidato del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha centrado el esprint final de la campaña no solo en movilizar a su electorado, sino en intentar captar a los indecisos, a los que todavía dudan de si ir o no a votar este domingo, porque cree él que son simpatizantes de izquierda en su mayoría.

Yo me quedo en esta jornada de reflexión con el magnífico artículo que el escritor Eugenio Fuentes publicó hace unos días en este periódico. En el que explica que contra el vicio del poder, está la virtud de votar y que los ciudadanos, acudiendo a las urnas, libramos una batalla profunda por la defensa de la democracia, que es el mejor de los sistemas posibles, a pesar de sus imperfecciones. Creo, además, que tenemos la obligación de ejercer el derecho al sufragio, ese que tanto costó lograr a tantas personas durante tanto tiempo. Así que, aunque este domingo llueva, nos toca mojarnos, sacudirnos la pereza o la indiferencia y votar.