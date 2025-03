María Guardiola ha pedido de todas las maneras posibles y en todas las ocasiones que se le han presentado un cara a cara con Guillermo ... Fernández Vara. No solo para acortar, de una forma muy eficaz, la ventaja que el presidente extremeño y candidato de nuevo a la Junta le saca en proyección social. También para mirarle de tú a tú y dejar claro que es ella, la candidata del PP, la única que está a la altura del barón socialista, la única en condiciones de disputarle el gobierno.

El cara a cara no le ha salido, pero María Guardiola, a la que esta semana le han regalado una chupa de cuero que dicen que va con su carácter peleón, no se rinde y se lanza al ruedo cada día, le brinde o no Vara ocasión para ello.

Hombre al menos de apariencia tranquila y, sobre todo, político experimentado, el presidente tiene claro que si la lideresa del PP quiere notoriedad para aumentar su conocimiento en la región, se lo va a tener que trabajar ella solita; que lo que es por él, ni nombrarla.

El candidato socialista prometió una campaña limpia y lo está cumpliendo hasta el momento. No sé si el término exacto es o no limpia, pero sí que es una campaña en su línea, sin ataques gruesos a los adversarios y sin salidas de tono. Estamos de hecho tan poco acostumbrados a ellos por parte del presidente, que cuando hace unos días llamó inútiles a los dirigentes municipales del PP de Badajoz, por no haber podido terminar una piscina en cuatro años, nos sobresaltó. A pesar de los tiempos que corren, incluso después de lo que llevamos visto y oído en el Congreso durante esta legislatura.

Pues frente al pacífico Vara, la guerrera Guardiola. Ella fue la que le respondió a lo de inútiles primero y después a lo de la 'tómbola de El Maño', de la que Vara ha echado mano esta semana para criticar la política fiscal del PP.

Aunque, en realidad, a la candidata popular le da igual que el candidato socialista hable o calle, porque son precisamente sus silencios, tal vez lo que para Vara significa hacer una campaña limpia, los que más juego le están dando a Guardiola en un tiempo electoral en el que lo que ocurre en Madrid, candidaturas de Bildu de por medio, está en el terreno de juego extremeño. Toda una bicoca para alguien que ha logrado notoriedad por el simple hecho de que otro alguien no haya querido pronunciar su nombre.

Por eso quizás, y aunque aquí no se trate de elegir ni a Sánchez ni a Otegi, es iluso pensar y actuar como si no estuvieran en escena. Pero parece que hasta ahora, de esto, aquí solo se ha dado cuenta Guardiola, la guerrera.