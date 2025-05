El PP diseña una campaña para Moreno opuesta a la de Mañueco

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 2 de junio 2022, 12:30 | Actualizado 20:55h. Comenta Compartir

Los candidatos a presidir la Junta de Andalucía dieron este jueves el pistoletazo de salida a una campaña electoral que tendrá un papel fundamental en la definición del próximo tablero nacional. El popular Juanma Moreno marcha lanzado y la principal incógnita a despejar el 19 de junio es si el PP, como pronostica el Centro de Investigaciones Sociológicas, conseguirá una gran victoria, de envergadura suficiente, para superar por sí mismo en escaños a toda la izquierda y revalidar el Gobierno autonómico sin necesidad de coaligarse con Vox.

Moreno no quiere seguir los pasos de Alfonso Fernández Mañueco que, por primera vez, le abrió las puertas a la ultraderecha en un Parlamento autonómico y ya en la precampaña ha amagado varias veces con la idea de ir a una repetición electoral si debe agarrarse a la mano de Macarena Olona para seguir en el Palacio de San Telmo. En la sala de máquinas de la calle San Fernando, sede regional del PP, tienen muy presente lo que ocurrió hace tan solo cuatro meses en Castilla y León. Y vistos los errores que cometió el partido liderado entonces por Pablo Casado, han diseñado una campaña completamente opuesta a la de Fernández Mañueco e inspirada en la que protagonizó Alberto Núñez Feijóo en Galicia en 2020, donde literalmente escondió las siglas y primó su marca personal.

Los fontaneros del PP están convencidos de que el mejor aval para que Moreno revalide su cargo como presidente de la Junta es su propia figura, capaz de aglutinar un mayor número de votos, a derecha y a izquierda. Un perfil amable que provoca menos rechazo que el propio partido. «Es más fácil votar a Juanma Moreno que votar al PP», aseguró el propio candidato hace unas semanas en Antena 3.

Bocado al PSOE

Los conservadores creen que pueden alcanzar el apoyo necesario para gobernar en solitario e incluso arañar en torno a 150.00 votantes a la izquierda del tablero. Han detectado una importante bolsa de antiguos votantes socialistas que ahora «tienen dudas» y no descartan elegir la papeleta de Moreno por encima de la de Juan Espadas. También influirá en el resultado final el bocado que el candidato del PP logre darle a parte de los 400.000 abstencionistas del PSOE en las últimas elecciones autonómicas. El CIS apunta a un trasvase de votos del 11% con respecto a 2018.

El centro demoscópico que dirige José Félix Tezanos otorga al PP una ventaja de hasta diez puntos con el PSOE. Según la encuesta publicada ayer, los populares, con el 35,6% de los votos, obtendrían entre 47 y 49 escaños y se quedarían entre ocho y seis escaños por debajo de los 55 de la mayoría absoluta, facilitando la intención de Moreno de emprender un Gobierno en solitario

El PSOE sería la segunda fuerza más votada y lograría una representación que va de los 32 a los 36 escaños que se eligen entre los 109 asientos del Parlamento andaluz. Vox reemplazaría a Ciudadanos como tercera fuerza con el 15,3% de los sufragios y una horquilla de entre 17 y 21 parlamentarios, mientras que Por Andalucía conseguiría entre nueve y diez escaños, con el 9,7% de los sufragios. Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez, solo lograría dos representantes.

La sorpresa la daría Jaén Merece Más, que podría arañar un escaño en un bastión del PSOE y Ciudadanos, actual socio de Gobierno del PP en la región, que se queda al borde de la desaparición. El CIS les atribuye entre uno y tres escaños y un 4,1% de estimación de voto. El mínimo para obtener representación provincial es de un 3%.

De cumplirse los pronósticos demoscópicos, Moreno tendrá la «mayoría amplía» que necesita para minimizar las exigencias de Vox. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal insiste en que no van a dar «ningún voto gratis» e incluso ha amenazado con votar en contra de una hipotética investidura del barón popular si el PP decide no atender a sus reivindicaciones. En Génova hay orden de no entrar al trapo y desdeñan cualquier alianza con la extrema derecha. «Vox se presenta contra el PP», sentenció Feijóo.

El líder de los populares, que ha pedido poner el foco en la gestión de Moreno, desembarcará hoy en la campaña con sendos actos en Málaga. Está previsto que el gallego recorra seis provincias con una caravana electoral propia y por separado de la del candidato, con el que solo coincidirá el día 11 en Antequera y que, en esta ocasión, no contará con la presencia de ninguno de los barones territoriales

