Dos visiones contrapuestas sobre Andalucía chocan en el primer debate electoral

HÉCTOR BARBOTTA | ANTONIO M. ROMERO Sevilla Lunes, 6 de junio 2022 | Actualizado 07/06/2022 13:32h.

La discrepancia sobre el balance de los tres años y medio de cambio político y de la situación en Andalucía marcaron el primero de los debates programados en las televisiones públicas de cara al próximo 19 de junio, celebrado anoche en el centro territorial de RTVE en Andalucía. Los candidatos a las próximas elecciones citaron datos tan diferentes e hicieron diagnósticas tan encontrados que los espectadores pudieron tener la percepción de que hablaban de comunidades autónomas diferentes.

En el debate, en el que participaron los candidatos de todos los grupos con representación parlamentaria, el candidato a la reelección, Juanma Moreno, reivindicó su acción de gobierno e intentó situarse permanentemente en el centro frente a las críticas que le llovían tanto desde los grupos de izquierdas como desde la candidata de Vox, Macarena Olona, que hizo esfuerzos por presentarse como la única aspirante que llegaba con propuestas novedosas. El resto de los candidatos evitó confrontar con ella para evitar concederle el lugar protagónico que persiguió con más insistencia que fortuna.

Moreno y Espadas se encontraron cómodos en la confrontación directa y Marín aprovechó su oportunidad

Juanma Moreno recordó el rechazo a los Presupuestos y apeló a una mayoría suficiente para gobernar en solitario

El debate, que estuvo precedido de polémica por el recurso anunciado por Vox contra el orden de intervenciones pactado y el intento de Por Andalucía de vetar la participación de Rodríguez, tuvo en los candidatos del PP y del PSOE a sus protagonistas principales. Juanma Moreno y Juan Espadas se encontraron cómodos en el cuerpo a cuerpo. El primero recordando una y otra vez la trayectoria de Espadas en los gobiernos socialistas. «Usted habla aquí como si hubiera caído del cielo», le dijo. El candidato socialista, interpelándolo con preguntas directas sobre el asuntos como la subida del salario mínimo o la reforma laboral, asuntos en los que Moreno se resistió a entrar. Espadas reivindicó lo que considera la modernización de Andalucía durante los años de gobierno socialista y afeó a Moreno que haya llegado a la presidencia gracias a los votos de Vox.

El presidente y candidato del Partido Popular recordó el episodio del rechazo a los Presupuestos para dar fuerza al argumento de la pinza, que sitúa en un mismo plano de oposición a Vox con los socialistas y el resto de los partidos de izquierdas. «Soy el hombre de moda, la diana preferida –dijo nada más comenzar el debate, cuando le llovían las críticas tanto desde la izquierda como desde la derecha–, han comenzado coincidiendo como coincidieron tumbando los presupuestos», señaló.

«Nuestro objetivo es desplegar la agenda feminista, conseguir condiciones dignas y luchar contra el cambio climático desterrando la crispación y las malas formas» INMACULADA NIETO Candidata de Por Andalucía

«El PP no tiene políticas modernas y adaptadas a las necesidades de Andalucía» INMACULADA NIETO Candidata de Por Andalucía

La economía fue el primer asunto en el que los diagnósticos presentados por los candidatos difirieron como si se refirieran a realidades diferentes. Tanto Juanma Moreno como Juan Marín aludieron a los datos de creación de empleo y riqueza por encima de la media española y en el contexto de recuperación tras la pandemia. El presidente y candidato a la reelección pidió «un debate con los datos en la mano» y aseguró que Andalucía ha avanzado en estos años. Señaló en ese sentido que desde el Gobierno andaluz se tomaron iniciativas que han mejorado la economía andaluza, como la rebaja fiscal y la simplificación administrativa y recordó que Andalucía lleva tres años creciendo por encima de España. Marín, que hizo esfuerzos durante el debate para compartir con su socio de gobierno los logros del Ejecutivo andaluz, completó el diagnóstico. «Hemos creado 200.000 empleos, hemos convertido a Andalucía en una locomotora económica y superado a Cataluña en autónomos».

«Han intentado ilegalizar mi candidatura, la lista de Vox, pero aquí estoy. Quiero el cambio real para Andalucía» MACARENA OLONA Candidata de Vox

«La situación actual de Andalucía es el resultado de 40 años de gestión socialista y de la traición de Moreno limitándose a gestionar el cortijo socialista» MACARENA OLONA Candidata de Vox

La candidata de Vox, Macarena Olona, se presentó singularmente agresiva en este apartado. Negó que Andalucía haya mejorado en estos años y sacó a relucir los datos del desempleo. «Los aires triunfalistas son hirientes, se ha dedicado a administrar la herencia socialista», dijo dirigiéndose a Juanma Moreno.

Gobierno central

También Juan Espadas se dirigió directamente al presidente, a quien reprochó que se atribuya méritos que en su opinión corresponden al Gobierno central por la aplicación de medidas como la reforma laboral o el aumento del salario mínimo o las pensiones, decisiones con las que el PP estuvo contra y sobre las que pidió, sin conseguirlo que el presidente se pronunciara.

Aún así, Espadas dijo que la economía no está mejor y aseguró que mientras que el PSOE fue capaz de incrementar 12 puntos PIB en una década, durante los años del gobierno del cambio el mismo indicador se redujo en tres puntos. Afirmó además que en estos años creció la brecha de la desigualdad. Moreno respondió: «Olvida usted que hubo una pandemia».

En este bloque, Inmaculada Nieto acusó al Gobierno de la Junta de haber aplicado políticas antiguas que la derecha europea ya no defiende. «Son las recetas de hace una década que generaron paro y ruina», afirmó. Teresa Rodríguez llamó la atención sobre que Andalucía «no puede vivir sólo del turismo».

«Nunca en la historia de Andalucía se había invertido tanto en salud, educación y servicios sociales» JUANMA MORENO Candidato del PP

«Quiero gobernar sólo para tener las manos libres para hacer más y llegar más lejos. La única opción viable y posible es la nuestra. La Andalucía real es la Andalucía serena» JUANMA MORENO Candidato del PP

En el bloque de políticas sociales, Macarena Olona intentó llevar el debate hacia la inmigración, donde se esforzó en marcar diferencias con el resto en esa materia. Aseguró que las mujeres o los homosexuales no pueden caminar tranquilos por las calles a causa de la inmigración, y afirmó que quienes entran en España de manera ilegal traen culturas incompatibles con el estado de derecho. En ese sentido, interpeló a Espadas sobre cuántos de sus votantes estarían dispuestos a expulsar a los inmigrantes ilegales. El candidato socialista no entró al trapo. Se limitó a acusarla de ofender, de no hablar de la Andalucía real y aprovechó su intervención en ese bloque para denunciar lo que considera el deterioro de la sanidad pública a pesar del aumento de los fondos transferidos desde el Gobierno central por la pandemia.

«Los ciudadanos deben elegir el próximo 19 de junio si lo que quieren son derechos o derechas. El único voto útil que puede frenar a la ultraderecha es el de un PSOE fuerte» JUAN ESPADAS Candidato del PSOE

«El actual gobierno de la Junta ha hecho retroceder los servicios públicos, por eso Andalucía necesita un gobierno de progreso» JUAN ESPADAS Candidato del PSOE

También en este apartado aparecieron dos andalucías diferentes. Juanma Moreno reivindicó el aumento en las inversiones en sanidad y educación y aunque celebró el aumento de la inversión en los servicios públicos.

La política de pactos fue otra de las cuestiones donde los dos principales candidatos chocaron. Juanma Moreno echó en cara a Espadas los acuerdos parlamentarios de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes e insistió en su posición de que aspira a gobernar en solitario. Aseguró que es la única opción de gobierno seria y viable y recordó que la alternativa sería sumar a ocho partidos de izquierda, que además tienen como programa hacer una contrarreforma que echaría por tierra todo lo realizado durante estos tres últimos años.

Sobre los pactos postelectorales, Espadas sí reconoció su disposición a llegar a acuerdos, aunque subrayó que el único partido que puede frenar a la ultraderecha es el PSOE. «No nos vamos a abstener para que Juanma Moreno gobierne», adelantó antes de pedirle a su adversario que diga si va a dejar gobernar al PSOE si es la lista más votada.

«Hace cuatro años nos disteis la confianza para cambiar Andalucía; vosotros acertasteis y yo he cumplido. Ahora os pido renovar esa confianza» JUAN MARÍN Candidato de CS

«Aspiro a reeditar el mejor gobierno que ha tenido Andalucía, el de PP y Ciudadanos, porque si no nos metemos en un jaleo con bronca y follón» JUAN MARÍN Candidato de CS

Olona insistió en que PP y Ciudadanos se limitaron a gestionar la herencia socialista y reproducir sus políticas y no adelantó cuál será su política de pactos. Quien si lo hizo fue Juan Marín, quien reconoció que aspira a repetir el actual modelo de gobierno y volver a formar un Ejecutivo con el Partido Popular.

En su intervención final, Teresa Rodríguez pidió a los ciudadanos que si tiene pensado votar a la izquierda que acudan a las urnas «porque si no, nos pasan por encima». Macarena Olona hizo a una apelación emocional y aseguró que el 19 de junio Andalucía volverá a ser protagonista de la historia.

«Que nadie que vaya a votar a las izquierdas, donde hay una oferta plural, se quede en casa porque si no otros harán la política por ti» TERESA RODRÍGUEZ Candidata de Adelante Andalucía

«Cuando se ocultan las causas se es cómplice de la violencia machista, y Vox es el brazo político del terrorismo machista» TERESA RODRÍGUEZ Candidata de Adelante Andalucía

Por su parte, Inmaculada Nieto hizo un llamamiento a vencer a la resignación y sumar con el voto a un gobierno de progreso.

Juan Marín reivindicó el papel decisivo de Ciudadanos en los cambios de los tres últimos años y pidió una oportunidad para continuar por el mismo camino. «No pares lo que funciona», pidió.

El candidato socialista, Juan Espadas, dijo que el 19 de junio ningún voto progresista puede quedarse en casa y Juanma Moreno advirtió de que lo que se juega es seguir avanzando y apeló a «la mayoría serena, que no chilla» para continuar en la línea de los últimos años.