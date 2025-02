Elecciones Andalucía 2022: Directo | Juanma Moreno: «El ciclo de Sánchez está más cerca de su final que de su principio»

12:22



«Ahora toca volver a mirarme a mí a ver si de esta manera buscamos divisiones del PP. Lo primero que quiero decir es que no he perdido ningunas elecciones, quienes se han hundido son los señores de la izquierda al completo porque su proyecto y programa es un fracaso. En segundo lugar, nadie me va a enfrentar a Juanma Moreno ni nadie me va a enfrentar a Alberto Núñez Feijóo y yo no voy a cambiar ni un milímetro mi política en la Comunidad», ha manifestado.