Por qué Volkswagen elige Sagunto y no Extremadura para montar su fábrica de baterías

La Comunitat Valenciana está de enhorabuena. El miércoles recibimos la noticia, en cierta medida esperada y esperanzada, de que finalmente el grupo Volkswagen instalará su factoría de baterías en Parc Sagunt II. Sedimentada la euforia de la buena nueva es una ocasión oportuna para hacer un análisis de los porqués. La decisión sobre el emplazamiento de un nuevo centro de producción es una de las decisiones complejas a las que se enfrenta una empresa. Este tipo de decisiones se consideran estratégicas -es decir, si te equivocas el error es muy costoso en tiempo y en dinero- y, por tanto, hay muchos factores a tomar en consideración a la hora de evaluar las alternativas. He leído que, en este caso, han sido más de cien los aspectos considerados. Una metodología habitual para estos análisis es poner en las filas de una matriz los factores a considerar y en las columnas las alternativas de emplazamiento. Luego se aplican valores (puede ser, por ejemplo, una puntuación de 1 a 10) y también pesos que ponderan la importancia de cada factor. En un proyecto industrial, como es el caso, los factores de entorno que inciden en la productividad del proyecto son más importantes que los demás y tienen más peso. La pregunta entonces es: ¿qué factores de entorno inciden en la productividad? Por hacer una lista no exhaustiva se pueden citar: la seguridad jurídica, la disponibilidad de suelo a precio competitivo, la facilidad de conexión a través de buenas infraestructuras, facilidades logísticas, la disponibilidad de talento y de mano de obra cualificada (ingenierías y formación profesional), un mercado laboral ágil y bien regulado, la disponibilidad de centros de investigación y transferencia de tecnología y una administración que facilite los farragosos procesos administrativos. En las circunstancias actuales también tienen mucho peso las posibles ayudas públicas a la inversión.

Si vamos repasando la lista, veremos que somos una comunidad dentro de un país democrático con un fuerte estado de derecho por lo que la seguridad jurídica está garantizada. Parc Sagunt II es una de las mejores ofertas de suelo industrial y logístico que hay en España en estos momentos. El corredor mediterráneo, la vía ferroviaria 610 (Sagunto-Teruel-Zaragoza-País Vasco), Valenciaport (en este caso, los puertos de Sagunto y Valencia), un sector logístico de primer nivel nacional e internacional, la red de universidades -especialmente la Politécnica- y los centros de formación profesional con la implantación del sistema dual, la red de institutos tecnológicos y centros de investigación y transferencia, unos agentes sociales con visión y criterio de altura y, en este caso, una administración autonómica muy comprometida, son las claves que han dado una buena nota a la opción de la Comunitat Valenciana ya que las ayudas públicas se hubieran producido en cualquiera de las alternativas posibles.

Tal y como lo escribo parece que esté en un ejercicio de ego desmedido, pero no lo lean así. Todo lo que he enunciado no es fruto de la casualidad. La sociedad civil, liderada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) lleva años trabajando porque el corredor mediterráneo sea una realidad; la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) hace más de seis años que llevó a cabo los primeros estudios sobre el potencial de la línea ferroviaria 610 y las acciones necesarias para convencer a todos los afectados de su importancia; la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha invertido más de cincuenta millones de euros en la mejora del ferrocarril Sagunto-Teruel-Zaragoza; hoy puede ser una gran noticia que la ampliación de la terminal norte cuente con un informe favorable del organismo público Puertos del Estado (atentos a la rueda de prensa tras el Consejo de la Autoridad Portuaria); la Generalitat Valenciana, liderada desde Presidencia, ha sabido superar las dificultades de un gobierno de coalición para que impere el beneficio común por encima de los intereses de partido y la discreción y el buen hacer pragmático se han impuesto sobre los intereses cortoplacistas. La factoría no ha caído del cielo; es el fruto de un trabajo bien hecho en el que Gobierno, administraciones públicas y sociedad civil han sabido ejercer con responsabilidad el papel que les corresponde.

Es ejemplo de lo que es capaz de hacer esta Comunitat si sabe dejar a un lado las pequeñas miserias políticas

Una vez analizados los criterios que afectan a la productividad de la factoría (enunciados más arriba) viene todo lo demás. Somos una Comunitat espléndida para vivir, nuestras ciudades son amigables y habitables, tenemos un clima magnífico, el nivel de vida es bueno a precios razonables y así hasta completar cien factores.

Propongo que el somero análisis que he hecho sea una oportunidad para aquellos grupos políticos que se asientan en el «NO» (al corredor, a la ampliación del puerto, al acceso norte, a la mejora de las infraestructuras, a los parques de fotovoltaicas,...) se planteen -y nos digan- cuáles son sus alternativas para ofrecer a la Comunitat proyectos que generen tres mil puestos de trabajo directos y unos nueve mil indirectos y, además, concilien ese difícil binomio que es el crecimiento económico y la sostenibilidad en todas sus vertientes.

Termino recuperando algo que siempre pido para nuestra Comunitat: creamos en nosotros y subamos nuestra autoestima. La implantación de Volkswagen en Parc Sagunt II es un muy buen ejemplo de lo que es capaz de hacer esta Comunitat si sabe dejar a un lado las pequeñas miserias políticas y piensa y trabaja a lo grande. ¡Enhorabuena a todos!