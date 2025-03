Vivienda plantea una plataforma común para controlar los pisos turísticos

El Ministerio de Vivienda quiere crear una plataforma estatal común con las comunidades autónomas que esté en funcionamiento en 2025 para recoger todos los datos ... sobre pisos turísticos, alquiler de temporada y alquiler de habitaciones, que permita controlar estos alojamientos y combatir el fraude. Esta es la propuesta que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha trasladado a las autonomías en la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, donde se ha abordado el impacto de los pisos turísticos sobre la vivienda residencial a precios asequibles. Esta propuesta responde al reglamento europeo sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, que mandata a los Estados miembros a aprobar dicha plataforma y España se adelantaría en su aplicación, según el ministerio.

Desde Vivienda señalan que se está produciendo un incremento muy significativo de los pisos turísticos, que está afectando a la reducción de oferta en el mercado residencial y aumentando su precio. «Hemos de primar siempre que la vivienda sirva como hogar y, por tanto, cuando este se siente amenazado ante el incremento o el abuso de otros usos, todas las administraciones públicas competentes, hemos de actuar», afirmó Rodríguez.

Precisamente ayer, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció la suspensión cautelar de licencias para apartamentos de uso turístico situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales durante un año prorrogable a otro. Esa suspensión no afectará a los edificios completos de apartamentos turísticos, cuya actividad considera la alcaldesa que es equiparable a la de un hotel. En esa misma línea, en abril, el Ayuntamiento de Madrid suspendió cautelarmente el otorgamiento de licencias para viviendas de uso turístico en plantas bajas o partes de edificios no residenciales y la transformación de locales a viviendas para este uso, pero permitiendo la conversión de edificios residenciales completos en pisos turísticos.

Por otra parte, la ministra de Vivienda cargó ayer contra su socio de coalición, Sumar, por no apoyar la Ley del Suelo, cuyo proyecto tuvo que retirar del Congreso en el último momento al no contar con los votos suficientes para sacarlo adelante. Rodríguez dijo que el portavoz en el Congreso de Sumar, Íñigo Errejón, ha demostrado «absoluta ignorancia», propia de quien «no ha pisado un ayuntamiento» y de quien «no conoce el significado de un plan urbanístico». Además, la ministra reconoció que confiaba en el apoyo del PP al proyecto, puesto que comunidades y ayuntamientos gobernados por este partido lo respaldaban, pero que no tuvo en cuenta el calendario electoral con la proximidad de los comicios europeos el 9 de junio.