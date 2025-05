Los socios cercan a la ministra de Vivienda: «No se ha enterado del tsunami que viene»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Miércoles, 23 de octubre 2024, 14:33 | Actualizado 16:01h. Comenta Compartir

A la defensiva y sin propuestas de peso, la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este miércoles en el Congreso solo ha ... servido para agravar el malestar que reinaba en los últimos meses entre los aliados del llamado bloque de investidura sobre la cuestión y demostrar la soledad en la que se encuentran los socialistas ante esta cuestión. Desde Sumar a Podemos pasando por Esquerra o EH Bildu, Rodríguez no ha parado de recibir críticas durante los turnos de réplica de los grupos parlamentarios. Especialmente duros han sido sus socios de Gobierno, los de Yolanda Díaz han pedido perdón «por no convencer al PSOE de que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado». «Usted está tomando espetos en la playa y no se da cuenta del tsunami que se le viene encima», le ha advertido la líder de los morados, Ione Belarra.

Ambos partidos ya venían advirtiendo a Rodríguez que esperaban de su comparecencia de este miércoles «medidas concretas y no parches». El portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, había dicho en la víspera que este pleno sería interpretado por su formación como «una encrucijada en la legislatura». Sumar, de hecho, ha ahondado más la brecha abierta este martes después de que inflingiera una derrota parlamentaria al PSOE tras pactar con el PP facilitar que saliera adelante la propuesta de estos sobre el envío de ayuda militar al extranjero a cambio del apoyo a otra de estos sobre cláusulas hipotecarias. El encargado de intervenir en el debate durante el turno de la formación ha sido el diputado Alberto Ibáñez, portavoz de vivienda de su grupo, que ha advertido a la ministra de vivienda de que si no actúa y toma medidas «contundentes» para resolver la crisis habitacional o va a durar en el Gobierno lo mismo que «un piso de 600 euros publicado en Idealista». Defensa de los rentistas Belarra, ya en la tribuna, ha entrado al fango y desarrollado un discurso crítico contra la ministra de Vivienda y el ala socialista del Gobierno. «Ustedes defienden a los rentistas porque son unos rentistas. están trabajando para los rentistas y los rentistas son una clase parasitaria, no genera empleo solo acumula el dinero en pocas manos», les lanza, al tiempo que enumera los pisos que, según su intervención, tienen en propiedad Isabel Rodríguez y Pedro Sánchez. A Sumar le deja otro recado: «Solo gobierna el PSOE, no como cuando Podemos hacía ruido». Rodríguez entró posteriormente al choque con Belarra y respondió a la mención que la líder de Podemos hizo de sus pisos en propiedad en la intervención anterior: «La polarización no es buena. A ustedes le interesan mucho mis propiedades, con mis tres propiedades no me llega para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lamento que usted intente manipular declaraciones mías para sacar rédito político», ha zanjado. En sus redes sociales, y aludido por el mensaje, el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, respondió a Rodríguez. Estimada Isabel Rodríguez quiero pensar que esto es solo un calentón en un debate incómodo. Todos nos podemos equivocar y tenemos derecho a disculparnos. Ojalá en tu casa (que por suerte nadie ha mencionado nunca) no te hagan a ti y a tus hijos lo que nos hicieron a nosotros».

