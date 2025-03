El precio de la vivienda repunta otro 6,3% hasta marzo, su mayor subida desde verano de 2022

Clara Alba Jueves, 6 de junio 2024, 09:42 | Actualizado 10:09h. Comenta Compartir

Imparable. Para aquellos que pensaban que los altos tipos de interés y la caída en el número de operaciones pondrían fin a la escalada de los precios de la vivienda, nada más lejos de la realidad. Los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que las casas siguen encareciéndose sin control. En concreto, un 6,3% durante el primer trimestre del año.

Se trata del mayor repunte desde el verano de 2022, cuando los pisos subieron un 7,6%. Y la estadística ya suma 40 trimestres consecutivos al alza, sin que se libre de la tendencia ninguna de las opciones para las familias españolas: ni la vivienda nueva, ni la usada.

La obra nueva ha vuelto a coger la delantera en términos de precios con una subida del 10,1% interanual, registrando incrementos a doble dígito en dos de los tres últimos trimestres. Mientras, la vivienda de segunda mano repuntó un 5,7%. Es decir, lleva subiendo sin parar desde el segundo trimestre de 2014.

Las alzas también se hacen patentes si la comparativa se acomete en términos trimestrales (el primero de 2024 respecto al último de 2023). Entre enero y marzo los precios repuntaron un 2,6% respecto al cierre de 2023. Se trata del mayor incremento de la tasa en dos años, con una histórica subida del 5,5% en la vivienda nueva -nunca vista antes para ese periodo- y otra del 2,2% en la de segunda mano.

Con esta evolución, los precios del mercado rozarían los máximos de la época de la burbuja, a pesar de que se cierran muchas menos operaciones que entonces. Los expertos coinciden en el motivo de esta 'rara avis' en el mercado: si se venden menos pisos, no es porque la gente no quiera comprar. Es decir, se trata más bien de que ya no hay suficiente oferta para cubrir toda la demanda de aquellas personas que sí se pueden permitir acceder a una vivienda.

Resistencia a bajar

Por eso, la realidad del mercado es que pese a que los tipos de interés siguen elevados presionando también al alza el de las hipotecas -algo que en otros periodos era sinónimo de rebajas en los precios de los pisos para hacerlos más atractivos en la venta- las casas se siguen comprando. Y la perspectiva es que esta tendencia se mantenga a lo largo de 2024.

«Además de la fortaleza del mercado laboral, actuarán como soportes la escasez de oferta, la fuerte subida del precio de los alquileres y el proceso de rebajas de tipos de interés, que empezará probablemente en junio», indican los analistas de Bankinter, que acaban de elevar su previsión inicial de precios estimando ahora una subida del 3% para el ejercicio, frente a los descensos del 2% que manejaban hasta ahora.

Así, y tras un largo ciclo de subidas de precios de vivienda, de 9 años consecutivos que acumula una apreciación del 26% desde mínimos de 2014, una de las principales dudas es si está volviendo a formarse una burbuja inmobiliaria. «Nuestra opinión es que no», indican los analistas. ¿Sus motivos? «El mercado de la vivienda presenta sólidos fundamentales, con ratios de accesibilidad mejores que la media histórica; tasas de esfuerzo en niveles razonables y tendiendo a moderarse; escasez de oferta y financiación más prudente», indican.

