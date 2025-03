El precio de la vivienda acelera con las medidas fiscales del Gobierno pendientes de su paso por el Congreso

La tensión en el mercado de la vivienda se consolida en buena parte del territorio nacional con precios que, en muchas zonas, superan ya los ... previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. Si hay algo en los que todos los agentes implicados coinciden es que la solución a este problema -que ya supone la primera preocupación de los españoles según el CIS- requiere de tiempo y, también, de medidas contundentes. Planes que el Gobierno puso en marcha con el lanzamiento de 12 medidas a mediados de enero, algunas de las cuales están, todavía, a la espera de su paso por el Congreso.

A pesar de que la intención del Ministerio de Vivienda era llevar parte del paquete al hemiciclo a principios de febrero, lo cierto es que eso todavía no ha ocurrido en las medidas que implican cambios de impuestos. Entre otras, la nueva fiscalidad de las socimis de vivienda o el endurecimiento para la compra de vivienda de extranjeros no comunitarios, así como la bonificación fiscal del IRPF si se rebaja el precio del alquiler en zona no tensionada.

El bloqueo parlamentario también se mantiene sobre la esperada reforma de la Ley del Suelo que, congelada en el Congreso ante el rechazo de PP y socios como Sumar o ERC y Junts, retrasa -y en ocasiones impide- la tan necesaria construcción de nuevas viviendas.

En este entorno, el precio de la vivienda, lejos de frenar, sigue repuntando con fuerza. Según el informe mensual de precios de venta de Pisos.com, las casas de segunda mano ya valen 2.568 euros por metro cuadrado, una subida de cerca del 1,7% en febrero respecto al primer mes del año, cuando el precio por unidad de superficie rondaba los 2.525 euros. Respecto a febrero de 2024, la subida fue del 16,95%.

«La oferta está muy por debajo de la demanda, que de un tiempo a esta parte ha crecido, no solo atraída por una financiación más favorecedora, sino también porque las mensualidades que exige el alquiler son cada vez más excluyentes», apunta Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com, que resalta como la mayor tensión se acumula en las ciudades con alta densidad de población, donde ya se marcan esos precios previos a 2008. «Aunque la situación no es comparable, sin planes estructurales orientados a mejorar la accesibilidad, el deterioro de las economías domésticas se intensificará«, añade.

En este sentido, el Gobierno sí ha acelerado en las medidas anunciadas que no necesitan pasar por el Congreso. Este mismo lunes, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el denominado Perte de la Vivienda -que forma parte del paquete anunciado a principios de año- se presentará formalmente en abril.

Alquiler con opción a compra

El alivio de precios también tardará en notarse en el mercado del alquiler, donde el Gobierno ha puesto el foco en la búsqueda de una solución que facilite el acceso a la vivienda.

De momento, y si pueden permitírselo, muchos inquilinos están optando por la opción de alquiler con derecho a compra, ante la evidencia de que, en muchas ocasiones, la mensualidad del arrendamiento es incluso superior a la de la hipoteca.

Según un informe publicado este lunes por Gradual Homes, las dos principales razones para buscar esta fórmula son la falta de capital suficiente para la entrada de un piso (junto a los impuestos y los gastos de compraventa de adquirir un inmueble), y la necesidad de disponer de una mayor flexibilidad de pagos.

El estudio refleja, de hecho, que aunque estos inquilinos cuentan con buena capacidad adquisitiva, no disponen de los ahorros necesarios para pagar los gastos iniciales para comprar un inmueble, o prefieren no descapitalizarse a corto plazo para no sacrificar su estilo de vida actual.