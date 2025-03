La mitad de las viviendas se compran a tocateja sin necesidad de hipoteca

José María Camarero Miércoles, 5 de junio 2024, 09:48 Comenta Compartir

Las ventas de vivienda no solo no paran de aumentar en España sino que, además, lo hacen impulsadas por compradores que no precisan de un ... crédito hipotecario para formalizar la operación. Las compras a tocateja, sin financiación, han supuesto más de la mitad de las operaciones registradas ante notario en el mes de abril, al representar un 51,1% del total, según el Consejo General del Notariado.

Esta tendencia, que se ha consolidado en los últimos meses, explica por qué el precio de las casas no termina de frenarse ante la fuerte demanda que existe, presionada, además, por estos compradores que tienen el capital disponible en sus manos para adquirir un inmueble, lo que agiliza los trámites para cerrar la operación. La estadística de los notarios llega un día antes de que el Banco Central Europeo (BCE) apruebe la primera rebaja de tipos de interés tras dos años de vorágines de subidas, que han llevado el precio oficial del dinero hasta el 4,5%. Lo más probable es que Fráncfort recorte el tipo este jueves al 4,25%. En estos 24 meses de tipos al alza y euríbor también repuntando -el índice ha llegado a rozar el 4% aunque actualmente se encuentra en el entorno del 3,7%- no ha hecho mella en el mercado inmobiliario. Precisamente porque una buena parte de las operaciones no han precisado de ningún tipo de hipoteca. Los notarios constatan que la compraventa de viviendas se incrementó un 25,2% en abril en tasa interanual, hasta alcanzar las 61.683 unidades, y la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 37,8%, hasta las 30.147 operaciones. El precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.669 euros, lo que supone un encarecimiento del 0,5% respecto al mismo mes del año anterior, con especial avance en Cantabria (+32,6%), Baleares (+27,7%) y La Rioja (+22,1%). Por tipo de vivienda, los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 1,4% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 1.863 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar se alzaron hasta un promedio de 1.313 euros (+0,7%). Por su parte, las compraventas de pisos aumentaron un 25,6% interanual, alcanzando las 47.604 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 23,8% interanual, hasta llegar a las 14.079 unidades. La compraventa de vivienda creció en todas las comunidades autónomas, salvo en Baleares (-3,1%). Los mayores incrementos se registraron en La Rioja (+51%), Extremadura (+48,2%), Castilla y León (+37,9%), Asturias (+37,1%), País Vasco (+35,2%), Madrid (+30,4%), Andalucía (+29,5%), Galicia (+29,1%), Canarias (+28,9%) y Cantabria (+26,2%), todos ellos por encima de la media nacional. Por debajo de la media nacional se encuentran Murcia (+21,6%), Cataluña (+19,4%), Navarra (+18%), Aragón (+17,8%), Comunidad Valenciana (+17,7%) y Castilla la Mancha (+16,9%). Por su parte, el precio creció en doce autonomías y, en las cinco restantes, disminuyó. Los mayores encarecimientos se dieron en Cantabria (+32,6%), Baleares (+27,7%) y La Rioja (+22,1%), mientras que en Castilla y León (+8,1%), Canarias (+4,3%), Cataluña (+4,1%), Comunidad Valenciana (+4,1%), Murcia (+3,5%), Madrid (+2,3%), Extremadura (+2%) y Andalucía (+1,2%) y Galicia (+0,7%) se registraron aumentos más moderados. En cambio, los precios de la vivienda registraron retrocesos en Navarra (-14%), Castilla-La Mancha (-6,4%), Aragón (-5,8%), Asturias (-5,5%) y País Vasco (-0,9%). En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución siguió siendo dispar a nivel autonómico, pues creció en doce autonomías y decreció en las cinco restantes. Destacaron los aumentos en Extremadura (+20,2%) y Cantabria (12,4%) y el retroceso en Asturias (-4,3%) y Baleares (-3,2%).

