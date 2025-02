Mayoría de tres quintos de los vecinos para autorizar pisos turísticos

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, confirmó hoy que el Gobierno está trabajando para presentar una enmienda para reformar la Ley de Propiedad Horizontal y que «empodere» a los vecinos de los edificios donde se esté promoviendo la instalación de un piso ... turístico. Según explicó el titular de Economía en una entrevista en RNE, lo que establecerá la enmienda es «que sea necesaria la autorización de los vecinos, con unas mayorías de tres quintos, para que se puedan instalar estos pisos, de tal forma que consigamos ir poniendo un elemento de racionalidad en el auge de este tipo de pisos».

Esta medida fue anunciada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a primeros de este mes, quien avanzó que se clarificaría en la Ley de Propiedad Horizontal la capacidad de decisión de los vecinos para que sea necesaria la autorización previa de los mismos para poder poner un piso en alquiler turístico. El Ejecutivo se basa también en sentencias judiciales que han establecido el carácter de actividad económica de los pisos turísticos, lo que exige la autorización de los vecinos.

Según el ministro de Economía, se pueden tomar medidas ante el crecimiento de las viviendas turísticas, teniendo en cuenta que este es un ámbito de competencias compartidas, no solo por parte del Estado, sino también de otros actores, tanto comunidades como ayuntamientos. Pero Cuerpo remarcó que el Gobierno central ya está trabajando en ello.

Una vez entre en vigor esta modificación, cualquier vecino podría denunciar el piso turístico que no tuviera autorización previa de la comunidad de vecinos. Pero la restricción no tendrá carácter retroactivo para los pisos turísticos ya instalados, aunque las comunidades autónomas o los ayuntamientos podrían adoptar medidas, como ha anunciado el Ayuntamiento de Barcelona, para limitar o reducir los que ya existen. En concreto, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció hace unos días que a partir de noviembre de 2028 no habrá pisos turísticos en la capital catalana, donde ahora hay más de 10.000.

La proliferación de pisos turísticos está provocando problemas de convivencia y de acceso a una vivienda asequible en las ciudades más tensionadas. Las manifestaciones contra los pisos turísticos se han venido sucediendo desde Málaga hasta Barcelona, Palma de Mallorca o Alicante, entre otros lugares.