El Gobierno se compromete a que el registro de pisos turísticos no conlleve gastos a los propietarios

El registro estatal de pisos turísticos anunciado por el Gobierno no conllevará gastos para los propietarios de estas viviendas. A ello se ha comprometido ... la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que en una entrevista este jueves en TVE afirmó que esta base de datos nacional estará lista a finales del próximo año como fecha tope, un año antes que el plazo establecido por Bruselas.

En este registro deberán estar todos los alojamientos de corta duración como pisos turísticos -los más habituales en plataformas como Airbnb- habitaciones y embarcaciones destinadas a vivienda. Además, los alquileres temporales (inferiores a un año normalmente) se incluirán también dentro de esta plataforma de registro único.

La base servirá para otorgar una «matrícula única» a cada una de estas viviendas para garantizar que cumple con los requisitos marcados por la UE y los que marquen los estados miembros en cada país. «Estos pisos tendrán, por decirlo de manera más comprensible, una matrícula única, porque ahora estamos viendo como el mismo alojamiento puede utilizar distintas identificaciones», señaló Rodríguez en la entrevista. «Se trata de aportar transparencia, de generar seguridad en la ciudadanía, en los consumidores a la hora de ir a un contrato de alquiler, para que no les tomen el pelo, para que no nos estén haciendo fraude, para que no se produzcan estos abusos que se están produciendo», añadió.

El registro es una obligación de la Unión Europea, quien regula el intercambio de datos relativo a alquileres de alojamientos de corta duración a través de plataformas con el fin de evitar fraudes. En esta base aparecerán todos los alquileres temporales de cualquier tipo que sean publicitados en plataformas. Lo que aún se desconoce es si hasta finales de 2025 que esté preparado se va a obligar a inscribir a estas viviendas en los registros que ya existen de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Colaboración de las plataformas

En una visita a las obras de regeneración urbana del barrio de Txonta en el municipio guipuzcoano de Eibar, la ministra aseguró que el Gobierno confía en contar con la «colaboración y el compromiso» de las plataformas de alquiler en el registro estatal de pisos porque han participado de la redacción del reglamento europeo y están convocadas a cumplir las normas y a dotarnos de datos. «Por tanto, no espero otra cosa de estas plataformas que la colaboración con las administraciones públicas», destacó.

Además, la ministra incidió en que «cuando estos fenómenos que finalmente son actividades económicas colisionan y están tensionando el mercado del alquiler, haciendo que incrementen los precios y que se reduzca la oferta», es necesario «intervenir», cuestión que «ya en la doctrina de los tribunales europeos llaman a la imperiosa necesidad de actuar».