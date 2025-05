Explosión social y huelga de alquileres, las fórmulas del Sindicato de Inquilinas

Aunque el problema de la vivienda atañe a varios colectivos, como las familias monomarentales o los migrantes, los jóvenes son el segmento más numeroso al ... que afecta la falta de acceso a un techo, con un deterioro pronunciado en los últimos años. Hace dos décadas, seis de cada diez jóvenes eran propietarios de un piso; ahora son tres de cada diez. Y tener empleo no garantiza poder pagar un alquiler: dos de cada tres personas de esa edad con contrato vive con sus padres, según el informe de Funcas.

«Mis abuelos pudieron comprar una casa con un sueldo, mis padres con dos sustentos, pero en nuestro caso con un sueldo es imposible, ni siquiera se puede alquilar una vivienda social, y con dos vamos ahogados. El valor de una casa se ha multiplicado por diez de una generación a otra», calcula Jesús González, treintañero que vive en la casa materna.

Las causas de la precariedad habitacional de los jóvenes están a la vista. «La constante subida de precios, la falta de vivienda asequible y el escaso número de viviendas sociales han provocado un problema estructural de exclusión residencial que afecta cada vez a más población», enumera Gema Gallardo, directora general de Provivienda, otra entidad que participó en la convocatoria de la manifestación del 13O. «Los datos demuestran que el problema ya se ha extendido a las clases medias».

La solución, para el Sindicato de Inquilinas, se basa en la «explosión social». «Ya la hemos visto este domingo», asegura su portavoz Gonzalo. «Hacía mucho que no se veía una manifestación como ésa, con sensación de hartazgo y de 'se acabó'. Ahora viene lo más difícil que es darle seguimiento. El cambio vendrá después, en cuatro o seis meses, cuando hagamos una huelga de alquileres. Lo veremos juntas».

En esa estrategia de presionar a los caseros, esta organización no diferencia entre los «rentistas». «Lo del pequeño propietario es la falacia de siempre. El gran porcentaje de vivienda pertenece a los fondos de inversión, pero tampoco tenemos que convalecernos de los pequeños propietarios, porque ejercen una dinámica de poder habitual. Todos los días vemos que no devuelven la fianza o suben 200 euros o no reparan la caldera que se rompe. Nos llevan al conflicto». Quién hará una huelga de alquileres.