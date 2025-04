Los trenes al este y sur ya cuestan la mitad, pero viajar al norte es más caro que en 2019

La red ferroviaria de alta velocidad se abrió a la competencia en 2021 y desde entonces se ha producido un cambio en la forma de ... viajar en España, con trenes rápidos como los que ya había (a los trenes de Renfe se les han unido los de Iryo y Ouigo) pero mucho más económicos, lo que ha permitido que muchos opten ahora por esta forma de moverse por España, tanto nacionales como turistas extranjeros. Datos de la plataforma de reservas Trainline confirman que los precios han caído a la mitad desde 2019 en las rutas abiertas a la competencia, como es el caso de Madrid-Barcelona, con un precio medio en 2023 de 35 euros por billete, un 20% menos que el año pasado y un 65% menos que antes de la pandemia.

La ruta entre Madrid y Barcelona es la más demandada -también fue la primera que se abrió a la competencia-, pero no es la única que se ha beneficiado del impacto de la liberalización. La ruta Madrid-Alicante ha experimentado una bajada casi a la mitad (-47%) en un año, lo que se traduce en un precio medio de 29 euros por trayecto, según Trainline. También el eje Madrid-Valencia, el segundo más popular tras Madrid-Barcelona, ha registrado en solo un año una caída del 44% en los precios, con billetes a 23 euros de media en 2023.

Si se mira hacia el sur peninsular, la ruta Madrid-Málaga ha registrado un descenso del 37% en los precios este año, con billetes a 44 euros de media. Los trayectos Madrid-Sevilla y Madrid-Córdoba se han abaratado un 35%, con precios medios de 42 y 37 euros, respectivamente.

Con estas caídas en los precios, la demanda se ha disparado. Los datos de la plataforma indican que la ruta que más ha aumentado el número de pasajeros es Madrid-Alicante, con seis veces más de billetes vendidos que en 2022. Le sigue el viaje Madrid-Valencia, con cinco veces más, después Madrid-Málaga, que se ha multiplicado por cuatro. Además, las conexiones entre Madrid con Sevilla y con Barcelona también se han triplicado respecto a los niveles de 2022.

Esta situación no tiene nada que ver con la del norte peninsular, donde la alta velocidad no llega a muchos puntos y no hay competidores a Renfe por el momento. Como consecuencia, los trenes de Madrid a La Coruña se han encarecido un 4% respecto a 2022 y un 10% respecto a 2019, hasta rondar los 66 euros de media por trayecto. Lo mismo ocurre en la ruta Madrid-Gijón, cuyos billetes cuestan 48 euros de media, un 4% más que el año pasado, aunque un 6% menos que en 2019.

La ruta Madrid-Santander tuvo un precio de 47 euros por trayecto de media en 2023, un 3% más que en 2022 y un 6% más que en 2019. Ir de Madrid a Zamora cuesta 41 euros de media por trayecto, un 3% más que el año pasado y se ha disparado un 16% respecto a 2019.