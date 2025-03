Primero de Mayo: los sindicatos convocarán huelgas en otoño si no suben los salarios Las manifestaciones convocadas por CC OO y UGT reúnen a miles de trabajadores con la presencia de hasta seis ministros y Yolanda Díaz anuncia que «es el momento» de reducir la jornada laboral

Amparo Estrada Madrid Lunes, 1 de mayo 2023, 11:59 | Actualizado 16:22h. Comenta Compartir

En este Primero de Mayo, marcado por el contexto electoral, los sindicatos UGT y CC OO han lanzado un claro aviso a la patronal CEOE: si no se sienta a negociar subidas salariales irán a «una movilización general en forma de huelga» en otoño en los sectores donde los convenios colectivos sigan bloqueados «como consecuencia de la avaricia empresarial», según expuso este lunes el secretario general de CC OO, Unai Sordo.

El lema de este año de la manifestación del 1 de Mayo es 'Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios'. Los trabajadores españoles están entre los que más poder adquisitivo han perdido en el mundo. Un informe de Oxfam hecho público hoy señala que el salario de los españoles cayó un 5,5% en 2022, perdiendo de media 1.523 euros de poder adquisitivo, mientras que los dividendos de las empresas cotizadas aumentaron un 26,8% en comparación con el ejercicio anterior.

«Emplazamos a CEOE a sentarse en una mesa, no a hacer tertulias, sino a negociar. Si no se avienen a negociar, la batalla se va trasladar a los convenios colectivos, trinchera a trinchera», advirtió el líder de CC OO. Hay más de 1.500 convenios colectivos sin firmar. Además, Sordo pidió subir el Impuesto de Sociedades si CEOE no pacta.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, insistió en que los conflictos «se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan». «O tenemos un acuerdo o se van a quedar solitos en la mesa porque nosotros vamos a llenar las calles de nuestro país», ha avisado el líder de UGT a los empresarios.

«Indecencia» empresarial

Los sindicatos han recibido el apoyo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en su reivindicación de subidas salariales para los trabajadores. Yolanda Díaz ha calificado de «indecencia» que empresas que están teniendo «beneficios groseros» no estén subiendo los salarios. Y ha recordado que hay empresas que han «multiplicado por siete sus beneficios, sus márgenes empresariales frente a las rentas salariales».

La subida salarial ha sido también reclamada por la ministra de Trabajo, que ha subrayado que «el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, subir el SMI un 47%. Ahora le toca a la patronal cumplir con sus obligaciones. Es imprescindible subir los salarios». Díaz explicó que el salario mediano (el más frecuente) en España es de 21.000 euros, lo que supone menos de 1.500 euros en 14 pagas, un sueldo «que no permite vivir con dignidad en muchas ciudades españolas». Por ello, la ministra hizo un llamamiento a la patronal para que «con carácter inmediato e inminente, en mayo, cierre un Acuerdo de Negociación Colectiva».

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, insistió en que «hay que topar las hipotecas e intervenir los precios de los alimentos» y volvió a repetir que las empresas del sector alimenticio tienen «beneficios impresentables».

Al tiempo que desde el Gobierno central se ha apoyado la movilización de los sindicatos con la presencia de hasta seis ministros, desde UGT y CC OO se ha apoyado como pocas veces antes en un Primero de Mayo la actuación del Ejecutivo. El secretario general de CCOO ha admitido que los sindicatos «no son neutrales» en un año como este, «cuando se juega tanto en España». Unai Sordo recalcó que este Primero de Mayo está «muy cerca» del inicio de un ciclo político «trascendente para España», con las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.Y pidió que este sea un día «de balance» de los avances en material laboral y de pensiones que se han logrado en esta legislatura. Para Sordo, los partidos de la oposición «son un riesgo para los derechos de la mayoría».

En esta línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, hizo una encendida defensa de las medidas aprobadas por el Gobierno central, como la ley de vivienda o la subida de las pensiones con el IPC (8,5% de incremento de las prestaciones este año); incluso llegó a sugerir que «no se sabe si en una coyuntura política diferente se van a mantener» esas condiciones.

Arriba, las ministras Irene Montero, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, hoy, en la manifestación del Primero de Mayo en Madrid. A la derecha, Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez. A la izquierda, la cabeza de la manifestacion en Madrid. EFE

Los sindicatos han convocado manifestaciones en más de 70 ciudades de España, en un contexto de tensión con la patronal por el estancamiento de la negociación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). La manifestación en Madrid ha contado con unos 60.000 asistentes, según los sindicatos, aunque la Delegación del Gobierno rebaja la cifra de manifestantes a 10.000. En toda España, las centrales sindicales aseguran que se han movilizado 350.000 personas.

Seis ministros

Los sindicatos UGT y CC OO y el Gobierno de Pedro Sánchez se arropan mutuamente en este Primero de Mayo, que consideran «decisivo» también políticamente. Los seis ministros del Ejecutivo que participan en las manifestaciones convocadas por las centrales son: en Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Díaz y Garzón repiten por segundo año consecutivo en la marcha de Madrid. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, este año asiste a la convocatoria en Puertollano; y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, acude a la convocatoria de los sindicatos en Barcelona.

Además, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje a través de Twitter felicitando el 1 de Mayo y recordando lo legislado: «La reforma laboral, el SMI a 1.080 euros, revalorizar las pensiones de hoy y garantizar las de mañana, impulsar la ley de FP y Ciencia para crear más y mejores empleos. Y todo con paz social. Reformar no es recortar. Es dignificar y proteger a la clase trabajadora».

Manifestación convocada por Vox y su sindicato Solidaridad por el Primero de Mayo en el barrio de Chamberí, en Madrid. EFE

Reducción del tiempo de trabajo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado el último Primero de Mayo de esta legislatura para anunciar una ley que reducirá la jornada laboral. A cuatro semanas de las elecciones autonómicas y municipales y a pocos meses de las elecciones generales, la responsable de Trabajo asegura que «ha llegado el tiempo de reducir la jornada laboral» y que «en breve» presentará la ley de los usos del tiempo. «Queremos salarios dignos, más y mejores salarios, pero también queremos tiempo libre, reducir la jornada laboral sin reducir los salarios, colocar el tiempo y los cuidados en el centro de la actividad económica», afirmó Yolanda Díaz en una intervención previa al comienzo de la manifestación del Primero de Mayo convocada por los sindicatos UGT y CC OO y a la que asisten hasta seis ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, incluida por supuesto la ministra de Trabajo.

Esta ley de usos del tiempo forma parte del programa de coalición PSOE-Podemos, aunque en él no se habla explícitamente de una reducción de la jornada laboral; algo que este lunes sí ha hecho la vicepresidenta segunda. Aunque estaba previsto que se aprobara en 2022, ha pasado el tiempo y ahora apenas le quedan siete meses de legislatura para aprobarla. En su momento, Díaz defendía una jornada flexible para el trabajador y para la empresa.

Además, Yolanda Díaz puso en valor la reducción de la temporalidad en el sector privado y recalcó que hay que reducirla también en el sector público: «Ha llegado el tiempo de decir a los trabajadores en la sanidad, en la educación, en la justicia, que tienen derecho a ser estables».