La vuelta gradual al trabajo se limitará a ciertas bajas de más de 90 días

Es la gran apuesta del Ministerio de Seguridad Social para este año 2025: poner en marcha lo que ahora denomina «altas progresivas»; es decir, una ... reincorporación paulatina al trabajo después de una baja por incapacidad temporal (IT). Tal interés tiene la ministra, Elma Saiz, en esta medida que pretende luchar contra el elevado absentismo que se registra en España, en máximos y muy por encima de la media europea, que ella misma dio el «pistoletazo de salida» a la negociación con los sindicatos y la patronal, algo que no suele ser habitual.

Pero el discurso ha cambiado por completo. No habrá bajas parciales, ni flexibles, como llegó a decir en un primer momento la ministra, lo que generó una fuerte polémica y rechazo por parte de los sindicatos. Será un derecho más de los trabajadores para que, una vez que reciban el alta por parte de un médico, puedan optar a no regresar de golpe a la oficina o lugar de trabajo sino poco a poco. «Quiero ser muy clara: un trabajador no puede trabajar estando de baja», explicó Saiz. Y resaltó: «Con la salud de los trabajadores no se juega y lo que va a estar en el centro de esta propuesta es ampliar derechos y ampliar protección».

Eso sí, estas nuevas altas progresivas se limitarán a ciertas enfermedades graves, que hayan provocado una incapacidad temporal durante al menos 90 días, en procesos así de larga duración, según precisó este lunes la ministra después de la mesa de diálogo social, donde los sindicatos finalmente se han abierto a debatir esta propuesta.

Esta es una de las tres principales líneas de negociación en las que trabajarán para proteger la salud del paciente después de haber sufrido una enfermedad. Pero también se debatirá en la mesa de diálogo social la duración máxima de la reincorporación, y, en tercer lugar, los tipos de patologías que den lugar a este tipo de altas, aunque la ministra ya dejó caer que se incluirán los procesos oncológicos y los accidentes cerebrovasculares.

Para ello, el ministerio convocará «a la mayor brevedad» una mesa técnica a la que acudirá también el Ministerio de Sanidad para que «desde un rigor técnico y sanitario se siga avanzando en esta línea». «El papel del profesional sanitario es absolutamente fundamental», señaló la ministra, que hizo hincapié en que esta propuesta lo que hace «es dar más opciones siempre después de un alta médica» que solo pueden dar los médicos.

Recelos de los sindicatos

Por su parte, los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, advirtieron que solo abordarán una reforma de las altas progresivas si existe previamente un informe médico que acredite que sea beneficioso para el paciente. «Si los médicos en este país dicen que en determinados casos eso es conveniente para el paciente, y son los médicos los que activan esta cuestión, podemos verlo», precisó Álvarez.

Sordo, por su parte, indicó que desde CC OO escucharán las opiniones de los médicos, pero no negociarán ningún esquema que sirva para acelerar «injustificadamente» los procesos de recuperación de las personas trabajadoras. «Las personas cuando están de baja, están de baja, y cuando están de alta, ya es otra situación. Esto no tiene que ver, no puede tener que ver con el absentismo, ni con el gasto en IT. Si unos debates van vinculados al otro, nosotros lo vamos a denunciar, y por tanto no estamos en la labor de negociar ninguna alta progresiva, ni nada por el estilo», concluyó.