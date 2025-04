Unai Sordo irá en junio a la reelección al frente de CC OO Será la tercera vez que se presente y la última en que estaría como secretario general, según contemplan los estatutos del sindicato, dado que no se esperan a priori candidatos alternativos

COLPISA Madrid Miércoles, 8 de enero 2025 | Actualizado 09/01/2025 00:02h.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, confirmó este miércoles que presentará por tercera y última vez su reelección en el cargo, según confirmó el propio activista en un mensaje publicado en redes sociales. Tal proceso se realizará durante el 13 Congreso Confederal de CC OO, que se celebrará en Madrid del 19 al 21 de junio de este año.

«Hoy he trasladado al Consejo Confederal -máximo órgano de dirección entre congresos de CCOO- la intención de presentar mi candidatura a la Secretaría General en nuestro próximo Congreso, por tercera y última vez», escribió Sordo en su perfil de X. Presumiblemente será reelegido porque no se prevé que pueda haber candidatos alternativos, aunque el plazo formal para ello aún no está cerrado.

Nacido el 2 de octubre de 1972 en la localidad vizcaína de Barakaldo, Unai Sordo alcanzó por vez primera el liderazgo de Comisiones Obreras en otoño de 2018, cuando resultó designado en sustitución de Ignacio Fernández Toxo. Lo hizo, además, con un respaldo claramente mayoritario tras recibir el apoyo del 88,8% de los delegados asistentes al 11º Congreso.

No en vano, fue el propio Toxo quien había propuesto a Sordo para sucederle, lo que fue interpretado en alguna corriente crítica como un posible 'delfín'. En todo caso, logró su objetivo de evitar posibles rivales y finalmente pudo alcanzar el respaldo casi unánime del Consejo Confederal del sindicato.

De la reforma laboral a la reducción de jornada

Tras sus primeros cuatro años en el cargo, en octubre de 2021 consiguió revalidar su liderazgo en el 12º Congreso de Comisiones. Lo hizo, además, mejorando el respaldo obtenido en la primera votación para ser secretario general al llegar al 93,7% de los votos de los delegados sindicales. Entonces uno de los temas estrella del debate social era la reforma laboral que, no sin apreturas parlamentarias, finalmente logró sacar adelante el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar tras pactarlo previamente con las dos principales centrales, la citada CC OO y UGT.

Ahora uno de los principales temas en la agenda sindical es la puesta en marcha de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, otro compromiso del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez pero que cuenta con la oposición de la patronal. Respecto a la probable reelección de Unai Sordo al frente de CC OO, la duración máxima del cargo de secretario general está limitada a un máximo de tres mandatos (dos ordinarios y uno de carácter extraordinario) de cuatro años cada uno.