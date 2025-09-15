HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La vicpresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados

El departamento de Díaz da por hecho que el reglamento será impugnado en los tribunales por la patronal

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:37

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasa a la acción para defender el registro digital de la jornada de trabajo. ... El departamento que dirige es consciente de que la patronal dará la batalla jurídica para impedir esta reforma, pero aleja las dudas sobre la posible violación de la ley de protección de datos de los trabajadores a la que aluden desde el entorno empresarial.

