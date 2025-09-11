HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 10 de septiembre, en Extremadura?
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EP

Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario

El endurecimiento del control de la jornada no necesita pasar por el Congreso y la ministra ya trabaja para ponerlo en marcha cuanto antes

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:07

Los empresarios ganaron este miércoles una batalla importante, pero se les abre de inmediato otra. La patronal no oculta su sastifacción por el naufragio en el Congreso de la medida estrella de la legislatura: la reducción de la jornada laboral ... a 37,5 horas semanales. Pero su satisfacción no es plena puesto que en el horizonte cercano se vislumbra otra amenaza del mismo calado o mayor: un registro horario digital que refleje fielmente la jornada de los trabajadores para perseguir las horas extras que se hacen y ni se pagan ni se cotiza por ellas. Más de 300 millones cada semana, según datos oficiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  2. 2

    Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio
  3. 3 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  4. 4 Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
  5. 5 Grave una niña de 12 años tras una salida de vía en la A-5, a la altura de Almaraz
  6. 6

    Marcelino Ollé Sesé, nuevo director general de Comunicación de la Junta de Extremadura
  7. 7

    La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas
  8. 8 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  9. 9 Seis meses de prisión y 12.000 euros de indemnización por vender a terceros clases online de una academia de informática de Cáceres
  10. 10 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en una casa de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario

Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario